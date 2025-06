IL CUORE DEL RED BULL CLIFF DIVING TORNA A BATTERE SULLE SCOGLIERE DI POLIGNANO A MARE

-Il 28 e 29 giugno 2025, l’élite mondiale dei tuffi da grandi altezze si ritroverà in Puglia per il dodicesimo anno.

-È già caldo il tifo per i tuffatori italiani, Elisa Cosetti e Andrea Barnaba, quest’anno per la prima volta in gara come permanent diver della World Series.

Domenica 29 giugno, diretta televisiva dell’evento sul Canale 20 del digitale terrestre e in live streaming sul sito www.sportmediaset.it.

Polignano a Mare- Verticalità, spettacolo, emozione. Polignano a Mare è nuovamente pronta ad accogliere la Red Bull Cliff Diving World Series, la competizione internazionale di tuffi dalle grandi altezze che ha reso questo luogo incantato una tappa iconica e imperdibile. L’australiana Rhiannan Iffland e il francese Gary Hunt hanno segnato in modo indelebile la storia di questo evento da quando sono saliti, rispettivamente, sulle piattaforme da 21 e 27 metri. Nessun altro atleta ha preso parte a più competizioni, né si è avvicinato al numero di vittorie conquistate da questa coppia leggendaria. Entrambi, il 28 e 29 giugno, torneranno sul trampolino più fortunato della World Series, dove hanno collezionato più vittorie che in qualsiasi altra tappa e dove, per due volte ciascuno, sono diventati campioni mondiali.

Dopo le vittorie conquistate nell’impegnativa tappa d’apertura stagione a El Nido, il paradiso filippino del cliff diving, tutti i riflettori saranno puntati sulla campionessa in carica e sulla wildcard maschile, protagonisti annunciati di una stagione implacabile, in cui ogni tuffo può fare la differenza.

La stagione 2025, con solo quattro tappe in calendario, la seconda delle quali a Polignano a Mare, promette di alzare ulteriormente la tensione nella corsa al titolo. Mentre le leggende cercano di consolidare la propria leadership, una nuova generazione avanza veloce, pronta a sfidare lo status quo e a lottare per il vertice.

Nella competizione femminile, due nuove permanent diver hanno affiancato Rhiannan Iffland sul podio della prima gara: Kaylea Arnett (USA) e Nelli Chukanivska (Ucraina), la prima atleta under 18 a ottenere un posto fisso. Entrambe sono attese a una nuova grande prova proprio sull’ iconica scogliera dell’Adriatico, che nel 2025 ospiterà la 60ª competizione ufficiale femminile dal debutto della categoria, avvenuto nel 2014.

La competizione maschile è più aperta che mai. Il campione in carica Aidan Heslop (GBR) è fuori per infortunio per tutta la stagione. A riaccendere la sfida ci ha pensato Gary Hunt, vincitore da record tornato dopo la pausa olimpica con la sua 47ª vittoria in carriera, conquistata nelle Filippine da wildcard.

Nel frattempo, Constantin Popovici (Romania) ha regalato al pubblico di Polignano una performance leggendaria nel 2024, vincendo a pochi giorni da una frattura al ginocchio: un’impresa che è rimasta nella storia.

Popovici, campione assoluto 2023, ha aperto la stagione con un terzo posto a El Nido, battuto proprio da due wildcard: Hunt e Jonathan Paredes. Il tuffatore messicano – che ha annunciato il ritiro a fine anno – è tornato a mostrare la classe che lo ha reso uno dei grandi di questo sport. Da sempre dice di trovare energia e ispirazione nei luoghi con cui sente un legame autentico. E Polignano a Mare ne è l’esempio perfetto: qui, nel 2024, è salito sul podio dopo cinque anni, confermando la magia che questo posto riesce a creare.

Una vittoria in Italia rappresenterebbe un passo decisivo verso il titolo, in una stagione breve e decisamente intensa.

Ma tra i nomi favoriti, ci sono anche due eroi nazionali, pronti a infiammare il pubblico con le loro evoluzioni, direttamente dalle case affacciate sulle scogliere pugliesi.

Elisa Cosetti e Andrea Barnaba hanno iniziato la loro carriera proprio qui: Elisa nel 2021 a soli 19 anni, Andrea l’anno successivo, appena diciottenne. Oggi tornano a Polignano a Mare per la prima volta da permanent diver della Red Bull Cliff Diving World Series, con l’esperienza di chi ha già assaporato il podio nel 2024 e con il caloroso tifo del pubblico di casa.

Il paesaggio unico di Polignano a Mare – un vero anfiteatro naturale affacciato sull’Adriatico – amplifica l’intensità di ogni tuffo. Dalle scogliere alle terrazze private, dalla spiaggia dorata al ponte storico, migliaia di spettatori si radunano per assistere allo spettacolo. I più fortunati riescono persino a dare un “cinque” agli atleti mentre si fanno strada tra i vicoli del centro storico, in cammino verso le piattaforme.

E come se non bastasse, sui tuffatori veglia la statua di Domenico Modugno, figlio illustre di Polignano a Mare e voce intramontabile del brano “Nel blu dipinto di blu” alias “Volare”. E anche se il volo mozzafiato di questi atleti dura appena tre secondi, l’effetto è sempre lo stesso: ispirare, stupire e restare nel cuore di chi guarda.

A rendere possibile tutto questo, anche quest’anno, è la sinergia con il territorio: l’imperdibile tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series è realizzata in collaborazione con Regione Puglia, Assessorato al Turismo e Pugliapromozione. L’evento è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione – POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8 – per un’estate ricca di emozioni, spettacolo ed energia.

L’evento vede anche la partecipazione di Plenitude, Ford e Radio Norba. Queste importanti collaborazioni aggiungono valore alla tappa italiana e contribuiscono a renderla un’esperienza memorabile. Ford è partner della tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series nell’ambito di una collaborazione più ampia con Red Bull, che unisce adrenalina e una visione evoluta della mobilità.

Il 28 e 29 giugno, Polignano a Mare sarà dunque ancora una volta il teatro perfetto dove emozione, tecnica e spettacolo si incontrano a picco sul mare. Per chi non potesse assistere dal vivo all’evento, grazie alla media partnership con Mediaset, domenica 29 giugno dalle 17:00 alle 19:00 sarà possibile seguire la diretta televisiva sul Canale 20 del digitale terrestre o in live streaming sul sito www.sportmediaset.it. Il round finale di gara sarà commentato dal giornalista sportivo Marcello Piazzano, supportato da Davide Baraldi, high diver già wildcard della Red Bull Cliff Diving World Series.