Il Canottaggio italiano nella Giunta del CONI con Valentina Rodini

ROMA – Valentina Rodini rappresenterà le Atlete e gli Atleti italiani nella Giunta del CONI per il quadriennio 2025-2028. Questa mattina, nell’ambito del 309° Consiglio Nazionale del CONI, la Consigliera federale e campionessa olimpica è stata eletta con 39 voti, 17 in più della sua avversaria Elena Micheli (Pentathlon). Il Canottaggio ritorna a esser presente all’interno dell’organo esecutivo dello sport italiano vent’anni dopo l’elezione di Carlo Mornati.

Al centro dell’intervento della trentenne atleta delle Fiamme Gialle cresciuta nella Bissolati Cremona, subito dopo l’elezione di Luciano Buonfiglio alla presidenza del CONI, il ruolo delle Atlete e degli Atleti. “Con la FIC, quotidianamente, sto lavorando per promuovere l’immagine di vogatrici e vogatori a 360° in modo che siano valorizzati e riconosciuti anche al di fuori dell’ambito della nostra disciplina – ha detto Valentina – E’ un impegno quotidiano che ora sono felice di poter estendere anche nell’ambito del CONI al servizio dello sport italiano: ringrazio il Presidente Davide Tizzano e tutto il Consiglio Federale per aver remato insieme a me sino al traguardo di questa importante gara”.

La mission per il prossimo quadriennio. “Ora, insieme al Presidente Buonfiglio e alla nuova Giunta, vorrei mettere a disposizione le mie competenze e la mia passione sportiva a 360 gradi per portare avanti il progetto “Atleti oltre il traguardo”. Sono pronta a lavorare per potenziare il ruolo dell’atleta nel mondo professionale, affiancandolo nelle fasi delicate di transizione dall’agonismo di alto livello alla vita lavorativa”.

“Sono molto felice per l’elezione di Valentina all’interno della Giunta CONI: le sue competenze e la sua grande passione saranno preziose per tutto lo sport italiano – afferma il Presidente federale Davide Tizzano – La sua elezione è l’ennesimo segnale del cambio di passo della nostra Federazione nello sviluppo dei rapporti istituzionali: oggi, con Valentina Rodini in Giunta, il nostro Canottaggio ha vissuto una giornata davvero straordinaria nel segno del riconoscimento di un ruolo di primo piano all’interno del governo dello Sport italiano. Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro, a nome mio e del Consiglio Federale, al nuovo Presidente Luciano Buonfiglio, al riconfermato Segretario generale Carlo Mornati e all’intera Giunta. Un ringraziamento a Giovanni Malagò per questi dodici anni di impegno alla guida del Coni senza far mai mancare la sua vicinanza al nostro movimento”.

Nelle immagini: dall’alto, Valentina Rodini; Valentina Rodini con il Presidente federale Davide Tizzano; il Segretario generale CONI Carlo Mornati, Valentina Rodini, il nuovo Presidente CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente FIC Davide Tizzano