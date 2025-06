Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano a Mare: dove i tuffi diventano leggenda

Ieri sera al tramonto, 16 atleti da 11 nazioni hanno dato vita a uno spettacolo unico lungo la costa adriatica di Polignano a Mare, tuffandosi in sequenza perfetta da balconi, scogli e terrazze, fino a raggiungere le piattaforme ufficiali di casa L’Abbate. Uno spettacolo che ha unito doti artistiche, tecnica e grazia nelle evoluzioni, esaltando la bellezza senza tempo delle scogliere di Polignano e delle sue case sospese tra cielo e mare.

Il tuffo finale di Constantin Popovici e Rhiannan Iffland, campioni in carica del 2024, rispettivamente dalle altezze di 27 e 21 metri, ha chiuso questa performance con un momento mozzafiato, aprendo ufficialmente la seconda tappa della stagione 2025.

Qui a Polignano il cliff diving non è solo uno sport, ma un rituale che ogni anno si rinnova, abbracciando la sua gente, il mare e la pietra viva, in un legame indissolubile che ha reso questa località la casa europea dei tuffi dalle grandi altezze. Un’emozione che unisce atleti e spettatori in un’esperienza che va oltre ogni limite, trasformando ogni tuffo in pura poesia.