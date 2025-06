Red Bull Cliff Diving World Series 2025: Polignano a Mare fa il tifo per gli atleti italiani

Tutto è pronto per il terzo e quarto round della Red Bull Cliff Diving World Series a Polignano a Mare, seconda tappa di un calendario 2025 che conta quattro appuntamenti ad alta tensione. Un vero banco di prova per gli atleti, in una delle location più iconiche della stagione.

La giornata di sabato 28 giugno è iniziata con le donne, prime a sfidare i venti che soffiavano sull’Adriatico, lanciandosi dalla piattaforma di 21 metri. Ma già dai tuffi di riscaldamento la classifica si è accesa, promettendo una gara serrata.

L’eroina di casa, Elisa Cosetti, ha seguito Rhiannan Iffland sulla piattaforma, caricata dall’energia del pubblico italiano. Con un elegante e solido Back 2 Somersaults 2 Twists è rimasta a soli 1,70 punti dall’apertura di Iffland, confermando determinazione e controllo nonostante la pressione di gareggiare davanti ai propri tifosi.

Elisa ha poi eseguito un Reverse 1 Somersault in 3 posizioni con grande pulizia, entrando in acqua con un rip deciso che le è valso tre voti da 8.0 dai giudici. Un punteggio che l’ha portata dal terzo al secondo posto, mantenendola pienamente in corsa per la vittoria. Partenza in salita per Andrea Barnaba, che oggi avrà l’occasione di recuperare e mostrare il suo valore.

Intanto il sole splende su Polignano e la giornata si preannuncia ricca di emozioni. La gara è ancora lunga e tutto può succedere: con altri due round davanti, Elisa Cosetti e Andrea Barnaba sono pronti a dare il massimo, spinti dall’affetto di tutta Polignano.

Per chi non potesse assistere dal vivo all’evento, grazie alla media partnership con Mediaset, oggi dalle 17:00 alle 19:00 sarà possibile seguire la diretta televisiva sul Canale 20 del digitale terrestre o in live streaming sul sito www.sportmediaset.it. Il round finale di gara sarà commentato dal giornalista sportivo Marcello Piazzano, supportato da Davide Baraldi, high diver già wildcard della Red Bull Cliff Diving World Series.

Qui il materiale scaricabile: immagini action di Elisa Cosetti e Andrea Barnaba, le foto dei diver, le start listi di domenica 29 giugno e le classifiche dopo il 1° e 2° round.

Foto: S.C.