Inaugurata la Red Bull Sailing Academy a Marina Monfalcone

A Marina Monfalcone, Red Bull “firma” il nuovo “tempio” della vela ad alte prestazioni

Monfalcone (GO) – La Red Bull Sailing Academy, uno dei centri di alta formazione negli sport velici più avanzati d’Europa, ha ufficialmente aperto le sue porte oggi a Marina Monfalcone, con un evento spettacolare che ha attirato una grande folla di visitatori entusiasti, segnando un inizio elettrizzante per il suo futuro percorso.

All’evento hanno partecipato i membri del Red Bull Italy SailGP Team, su tutti il campione olimpico Ruggero Tita, il plurivincitore dell’America’s Cup Jimmy Spithill e l’ex olimpionico, oggi CEO di Marina Monfalcone, Hans-Peter Steinacher.





Hans-Peter Steinacher, CEO di Marina Monfalcone, ha dichiarato: “Ciò che rende davvero speciale la Red Bull Sailing Academy è il metodo con cui cerchiamo talenti a livello globale e li accompagniamo in un percorso verso il vertice dello sport. La vela è cambiata enormemente dal 2013, quando l’avvento del foiling ha rivoluzionato tutto, e qui nel golfo di Trieste abbiamo le condizioni ideali per allenarci al massimo livello. L’evento di apertura è stato un bello spettacolo e da domani inizia il vero lavoro.”

Ruggero Tita, medaglia d’oro olimpica, ha aggiunto: “È fantastico avere finalmente questa struttura. La Red Bull Sailing Academy è qualcosa che aspettavamo da tanto tempo. Si vede che è un luogo costruito da velisti per velisti, e che ha tutte le carte in regola per diventare un centro di alto livello per il progresso della performance. Con l’apporto di personaggi come Thomas Zajac, Santiago Lange, Roman Hagara e Hans-Peter Steinacher, che condivideranno la loro esperienza, sarà un’opportunità unica per la nuova generazione di imparare dai migliori.”

Jimmy Spithill, due volte vincitore dell’America’s Cup, ha affermato: “Durante la mia carriera, trovo che a questo sport sia sempre mancata una vera base stabile per allenarsi come squadra. Di solito si è sempre in giro a gareggiare, senza mai un luogo fisso dove rientrare e ricaricarsi. Ed è proprio questo che rende la Red Bull Sailing Academy un punto di svolta, non solo per gli atleti del SailGP, ma anche per la prossima generazione di olimpionici e campioni del mondo. La struttura di Marina Monfalcone abbraccia davvero tutto il mondo della vela, dal foiling al kite surf, senza tralasciare salute, benessere e preparazione.”

Domani, 6 luglio, verrà distribuita la press release ufficiale, completa di tutte le foto e video della giornata, incluse le performance sportive, tra cui i tuffi dalle grandi altezze con la campionessa mondiale Rhiannan Iffland e gli high diver della Red Bull Cliff Diving World Series, Jonathan Paredes, Oleksiy Prygorov e la triestina Elisa Cosetti; l’esibizione su slackline dell’asso Jaan Roose, che giusto un anno fa attraversò sulla fettuccia lo Stretto di Messina, per arrivare ai trick di wakeboard di Claudia Pagnini e Max Piffaretti.

In senso orario: una suggestiva vista aerea del complesso, il CEO Hans-Peter Steinacher e James Spithill davanti al Wall of Fame nel main building, Ruggero Tita illustra allo slackliner Jaan Roose i segreti di una delle imbarcazioni dell’Academy e si concede al pubblico in una sessione di Meet&Greet

Credit: Tomislav Moze / Red Bull Content Pool

Un istante dell’inaugurazione e l’Academy in breve – Credit: Tomislav Moze / Red Bull Content Pool