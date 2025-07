FOILING SPORT CONGRESS: I PROTAGONISTI MONDIALI DEL FOIL RIUNITI PER DEFINIRE IL FUTURO DEL SETTORE

La scorsa settimana Malcesine ha ospitato la prima edizione del Foiling Sport Congress, un evento a inviti organizzato per avviare un confronto approfondito sul presente e sul futuro del foiling in tutte le sue discipline.

Oltre 50 partecipanti hanno preso parte all’incontro promosso da The Foiling Organization: atleti, team professionali, federazioni nazionali, enti non profit, eventi internazionali, agenzie di promozione territoriale, circoli, costruttori e fornitori di servizi.

Il programma ha toccato temi strategici come l’allineamento dei calendari internazionali, la promozione congiunta del settore, l’innovazione tecnologica nelle regate, la sicurezza, i percorsi formativi per professionisti e olimpionici, la simulazione e la realtà virtuale, oltre a inclusività e accessibilità.

In anteprima è stata presentata la Foiling Cup, nuova serie multiclass aperta a team di 5 velisti (con almeno 2 donne e 2 giovani), in rappresentanza di yacht club, federazioni, organizzazioni o squadre professionali, anche in forma collaborativa.

L’atmosfera informale e collaborativa ha favorito uno scambio di idee continuo anche oltre le sessioni previste, grazie alle opportunità di networking promosse da The Foiling Organization.

Ben Williams, direttore della divisione Marine Trades & Yacht di Ropner Insurance Services — partner del Congresso e del World Foiling Congress di aprile a Genova — ha dichiarato: «Sostenere questo evento ci consente di collaborare con i protagonisti del settore per riuscire a creare programmi assicurativi su misura, con l’obiettivo di alzare gli standard della filiera».

Nel corso dei lavori, è emerso il ruolo strategico di The Foiling Organization come piattaforma in grado di connettere e amplificare le iniziative individuali e collettive del mondo foil.

Tra i temi chiave identificati dai partecipanti:

Coordinamento del calendario internazionale, integrando classi ed eventi principali

Creazione di spazi di rappresentanza comune per tutte le discipline del foiling (vento, motore, forza umana)

Istituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza, per analisi sistematica di dati su incidenti e infortuni

Sviluppo di un programma di formazione per allenatori, in sinergia con World Sailing

Studio di prodotti assicurativi specifici, con il supporto di Ropner, per atleti, classi ed eventi

Tra i presenti, i velisti professionisti Giulia Conti, Simone Salvà, Diego Botin, Dylan Fletcher e Arnaud Psarofagis, insieme a rappresentanti di Aarhus International Sailing Center, AC Team Germany, Amaala Yacht Club, Antal, Aotearoa Racing, Befoil, Birdyfish, Caponnetto Hueber, Danish Olympic Sailing Team, DutchSail, E1 Series, Element 6 Evolution, Emirates SailGP GBR, FIV, Forward WIP, GWA, GWA Wingfoil World Tour, SFT – Surf Foil World Tour, Hellenic Sailing Federation, Persico Marine, Pindar by Manuport Logistics, Polish Sailing Association, Polish Yachting Association, Reedman Wealth Management, Ropner, Royal Norwegian Yacht Club, RYA, SailGP, Sangiorgio Marine, Shock Sailing, Skeeta Watersports, SVBG – Barcolana, Spain SailGP Team, Swedish Sailing Federation, The Magenta Project, The Ocean Race, US Sailing, Vakaros, VMG-Sports, WASZP Class e World Sailing.

Il Foiling Sport Congress deve la sua realizzazione a Ropner Insurances con il patrocinio della Federazione Italiana Vela e la collaborazione di Garmin e Persico Marine.

Il programma del congresso è disponibile qui: www.foiling.org

DICHIARAZIONI

Giulia Conti, velista professionista:

«Questa è un’ottima iniziativa e dobbiamo portarla avanti. I panel di questi giorni sono stati fondamentali per confrontarci su come progredire. Il foiling è il futuro del nostro sport ed è importante riunire tutti: atleti, stakeholder, compagnie assicurative. Serve un’organizzazione centrale in grado di coordinare il tutto.»

Russell Coutts, CEO SailGP:

«Questo primo Foiling Sport Congress è importante: ritrovarsi e discutere insieme i temi del settore è un ottimo punto di partenza.»

Michele Marchesini, Direttore Tecnico della Squadra Olimpica Italiana di Vela:

«Il Foiling Sport Congress è una sorta di laboratorio dal vivo sullo stato dell’arte della disciplina e una finestra ideale sul futuro del foiling.»

Rodi Basso, CEO E1 Series:

«The Foiling Organization è un forum essenziale ogni volta che si vogliono unire idee e sinergie tra classi o sport diversi. Dobbiamo fare squadra per assicurarci che questa diventi la tecnologia del futuro.»

Peter Rush, Direttore Comunicazione The Ocean Race:

«È fondamentale avere un’entità come The Foiling Organization, capace di fare da ponte tra i tanti aspetti del mondo foil.»

FOILING SPORT CONGRESS 2025 – PROGRAMMA

https://foiling.org/foiling-sport-congress-2025/programme-foiling-sport-congress-2025/

THE FOILING ORGANIZATION – ISCRIZIONE

https://foiling.org/membership/

Foto: @Martina Orsini – We Are Foiling Media