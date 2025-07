Sea4All… il mare è di tutti e per tutti

Navigare in laguna, immergersi nell’ambiente acquatico e veleggiare in mare è possibile per tutte le Persone

Tutto è possibile per tutti nelle attività Sea4All by Tiliaventum di Lignano Sabbiadoro, anche navigare in laguna e visitare l’accogliente e splendida atmosfera delle Riserve Naturali Marano-Canal Novo, originariamente valle da pesca e ora istruttivo e accessibile parco, grazie anche al mezzo nautico 4ll e alle strutture ospitanti fruibili, oppure navigare a vela grazie alla barca accessibile Càpita, un daysailer unico al mondo dove chiunque può essere a bordo da protagonista, accedere in autonomia e provare a condurre il mezzo, effettuare manovre, regolare le vele, o partecipare a regate… se poi immersi nelle fantastiche giornate soleggiate e ventilate di questo periodo estivo… ancora meglio.

L’associazione locale si occupa di esperienze e sport legati al mare da decenni potendo contare su sede accessibile inserita nel D-Marin Punta Faro Resort, servizi e percorsi fruibilissimi, accesso ai mezzi in autonomia, mezzi anchì’essi accessibili che consentono alla Persona, neofita o esperta che sia, di poter gestire attivamente quanto serve a bordo, di personale istruito e formato spesso chiamato anche in altri contesti (Istituti scolastici e di formazione, ASL, Organizzazioni, ETS) a far conoscere, istruire e promuovere le attività sportive d’acqua quale percorso per favorire l’inclusione sociale, il benessere psicofisico delle persone, il miglioramento della quotidianità di tutti.

Ad oggi sono state ospitate oltre 9.000 persone, e non mancano le occasioni per far partecipare team inclusivi di vela in regate anche non espressamente paralimpiche, tra cui le tante dizioni della famosa Barcolana, a conferma che mare, vento, sole, sport… vela sono di tutti e per tutti.

Avanti tutta mare di tutti e per tutti a Lignano Sabbiadoro (nelle immagini alcune riprese delle recenti attività del fine settimana 18-19-20 luglio di navigazione lagunare e di vela in mare aperto)

Le iniziative godono del Patrocinio di Regione Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Turismo-Io Sono FVG, Comune di Lignano Sabbiadoro dell’indispensabile apprezzamento e supporto di Zampa Foundation, Fondazione Friuli

della collaborazione dei Partner D-Marin Punta Faro Resort, Gruppo Ascopiave, Triring ZXY, Giotto Wine Listener, Tecnolam Belluno, Atis, Duferco Energia, Intras Lignano, ShadePro, e tanti altri che di volta in volta si attivano per sostenere tutte queste meravigliose attività oltre ai numerosi Volontari, Armatori e Soci

Buon vento sport per tutti