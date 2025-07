INIZIATIVA SPORTIVA “THE GRAND TOUR”

Da sinistra: Daniele Balzanelli, Manuel Vlacich e Franco Deganutti a bordo di Alisea2.0 al termine della Blue Ribbon Regatta sul Lago Balaton – Ungheria- 11 luglio 2025

Quarta Edizione: “x3,x2,x1”

Da una idea degli sportivi: Franco Deganutti e Manuel Vlacich, prosegue il progetto sportivo “The Grand Tour Sailing” che giunge così alla sua quarta stagione sportiva.

Dopo essere entrati nel Guinness World Record nel 2022, aver navigato, tra gli altri, nel punto più alto al Mondo nel 2023 (Bolivia, lago Titicaca +3.812m s.l.m.), nella baia di Ilullisat tra gli iceberg della Groenlandia, nel più grande lago sotterrano d’Europa (Svizzera, St. Leonard), nel 2024 i velisti sono stati nominati “Velista dell’anno” nella categoria Passion: riconoscimento indetto dal media specializzato Giornale delle Vela.

Grazie a queste imprese, Manuel Vlacich e Franco Deganutti, sono stati scelti come ambasciatori della loro Regione portando a ogni loro tappa e in ogni luogo del Mondo in cui navigano i valori del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” oltre che della Città di Monfalcone: partner che ha creduto fin dalla prima edizione alla valenza sportiva del progetto per la promozione territoriale e delle eccellenze nautiche. Nell’ edizione 2025 tutte le barche utilizzate dal team per partecipare alle imprese, sono inoltre sostenute e porta colori della Capitale Europea della Cultura Nova Gorica (Slovenia) – Gorizia (Italia) Go2025.

Le imprese veliche del The Grand Tour Sailing sono inoltre all’insegna della sostenibilità, tanto che One Ocean Foundation – iniziativa no profit che si propone di trovare soluzioni ai problemi dell’oceano promuovendo un’economia blu sostenibile ispirando leader internazionali, aziende e individui – è stata ben lieta di dare il gratuito patrocinio all’iniziativa del The Grand Tour Sailing.

Dopo la prima tappa tenutasi dal 12 al 14 giugno ull’isola di Texel nei Paesi bassi dove il duo ha regatato a bordo di un Hobie Cat Tiger formula18 partecipando alla 46ª edizione della Round the Texel, nel mese di luglio è stata la volta della partecipazione alla 57° Kekszalag Blue Ribbon Regata sul lago Balaton in Ungheria.

Per questa tappa la partecipazione è stata organizzata in equipaggio composto da tre persone a bordo di un’imbarcazione meteor di proprietà dell’amico ed armatore Daniele Balzanelli che, dopo aver già regatato con Vlacich e Deganutti alla terza edizione del The Grand Tour sul Lago di Loch Ness nel 2023, è nuovamente tornato a far parte della squadra.

La Kekszalag regata è l’evento sportivo lacustre più vecchio d’Europa, conosciuta anche come “Nastro Azzurro” / “Blue Ribbon” e si tiene sul Lago Balaton in Ungheria dal 1934. La regata prevede la circumnavigazione del lago, che copre una distanza di oltre 155 km ed è considerata una delle regate più importanti e affollate d’Europa, con oltre 500 imbarcazioni partecipanti: dai velocissimi trimarani alle classiche barche di legno, suddivise per categoria e con una formula a compenso: Orc o Yardstick.

Nota per essere una manifestazione “lenta” perché tendenzialmente caratterizzata da venti leggeri, non è stato il caso dell’edizione 2025 dove, causa una forte perturbazione che si è abbattuta sulla zona nei giorni precedenti e successivi alla regata, creando purtroppo per la comunità locale non pochi danni, si è corsa una regata con venti fino ai 30nodi.

L’equipaggio ha tagliato la linea di arrivo alle 23:54 del 10 luglio: stessa giornata della partenza, ben oltre alle più rosee aspettative che invece li avrebbero visti percorrere gli oltri 155km in circa 30 ore.

Questa performance ha permesso all’equipaggio italiano (unico in gara) a chiudere la manifestazione sul secondo gradino del podio della categoria Yardstick III.

Prossime tappe dopo Texel in Olanda e la Round the Lake Balaton Race in Ungheria, a settembre, sarà la volta della Silverrudder Challenge of the Sea in Danimarca, dove Deganutti affronterà in solitaria la più grande regata offshore per navigatori solitari al mondo a bordo di un Ufo28.

L’impresa potrà essere seguita sui canali social Instagram: @mavlaa e Facebook The Grand Tour Sailing (link in firma) o tramite il sito: sites.google.com/view/tgtsailing/

Da sinistra: Franco Deganutti, Manuel Vlacich e Daniele Balzanelli sul palco della premiazione della Blue Ribbon Regatta sul Lago Balaton – Ungheria- 12 luglio 2025