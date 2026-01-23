PRESENTATA LA LIVREA 2026 DEL BWT ALPINE F1 TEAM DURANTE L’EVENTO DI PRESENTAZIONE A BORDO DI MSC WORLD EUROPA

-BWT Alpine F1 diventa il primo team di Formula 1 nella storia dello sport a svelare la propria livrea a bordo di una nave da crociera

-Il team ha presentato ufficialmente oggi a Barcellona i colori 2026 della sua monoposto, la A526, durante un evento a bordo della nave MSC World Europa

-L’evento rafforza la partnership tra la Compagnia e il team BWT Alpine F1, sottolineando il loro impegno congiunto per l’eccellenza industriale francese

Barcellona, Spagna – MSC Crociere e BWT Alpine F1 hanno scritto oggi una pagina di storia, con il team che è diventato il primo nella storia dello sport a svelare i colori della propria vettura a bordo di una nave da crociera.

La livrea del 2026 della monoposto A526 è stata presentata nel corso di un evento esclusivo a bordo di MSC World Europa, a Barcellona, mentre era ormeggiata presso il nuovo terminal della Compagnia.

Questa occasione storica ha riunito i piloti Pierre Gasly e Franco Colapinto, l’Executive Advisor di Alpine Flavio Briatore, il Presidente Esecutivo di MSC Crociere Pierfrancesco Vago e un selezionato gruppo di ospiti VIP.

La nave ha operato utilizzando Bio-GNL tramite il sistema European Mass Balance, il che significa che MSC World Europa è stata a emissioni nette zero di carbonio per tutta la durata dell’evento. Questo approccio si integra con la nuova vettura del team BWT Alpine F1 che, per la stagione 2026, utilizzerà carburante sintetico, un combustibile che anche MSC Crociere si sta preparando a impiegare in futuro.

MSC World Europa, costruita a Saint-Nazaire, in Francia, da Chantiers de l’Atlantique, e Alpine, che gestisce uno stabilimento di produzione di auto stradali a Dieppe, incarnano con orgoglio la tradizione del “Made in France”. Entrambe le aziende rappresentano il meglio del savoir-faire ingegneristico francese, distinguendosi come leader di settore in termini di innovazione, efficienza e design all’avanguardia.

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo di MSC Crociere, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver preso parte a questo momento leggendario a bordo di MSC World Europa. Sebbene il mondo delle crociere e quello della Formula 1® possano sembrare molto distanti, condividiamo lo stesso DNA: un profondo impegno per il lavoro di squadra, l’innovazione e la creazione di momenti indimenticabili, proprio come quelli che il nostro straordinario equipaggio offre ogni giorno a bordo delle nostre navi.

“La nostra partnership con BWT Alpine Formula One Team non si basa solo su valori condivisi, ma anche sui forti legami con l’eccellenza dell’ingegneria francese, rendendo particolarmente significativo ospitare questo evento storico su una nave progettata e costruita in Francia. Sono inoltre molto orgoglioso di collaborare con un partner che condivide il nostro stesso impegno nel raggiungimento delle emissioni nette zero.”

L’Executive Advisor del team BWT Alpine F1, Flavio Briatore, ha dichiarato: “Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo per il team BWT Alpine F1”, afferma Flavio Briatore. “Sono molto grato ai nostri partner di MSC Crociere non solo per averci ospitato oggi qui a Barcellona, su questa straordinaria nave, MSC World Europa, ma anche per il loro supporto e il loro impegno nei confronti del nostro team. Si sono dimostrati partner autentici mentre ci prepariamo a quella che sarà senza dubbio una stagione unica nella storia della Formula 1, anche alla luce dei nuovi regolamenti tecnici. Iniziamo la stagione con un foglio bianco e una grande opportunità per essere più competitivi rispetto alle campagne precedenti”, aggiunge.

“Sono stati mesi intensissimi nello stabilimento di Enstone in preparazione alla stagione, durante i quali abbiamo progettato e realizzato la A526, insieme a Mercedes-AMG che, a partire da questa stagione, fornirà la nuova power unit e il cambio: una partnership che ci entusiasma enormemente”.

“Essere affiancati da così tanti dei nostri partner in un evento come questo è fantastico. Ringrazio tutti, sia i nuovi che quelli già presenti, per il loro impegno nei confronti del team, soprattutto dopo le difficoltà in pista affrontate lo scorso anno.”

Gli ospiti dell’evento hanno potuto gustare acqua mineralizzata BWT, filtrata e mineralizzata fresca a bordo grazie a una tecnologia di purificazione all’avanguardia firmata BWT.

L’implementazione completa di questa acqua, AQUA by MSC, su tutta la flotta consentirà l’eliminazione, in media, di oltre 4 milioni di bottiglie di plastica al mese. Entro il 2026, ciò rappresenterà una media annuale di oltre 49 milioni di bottiglie di plastica monouso eliminate a livello di flotta, dimostrando ulteriormente l’impegno di MSC Crociere nella riduzione del proprio impatto ambientale, un impegno condiviso anche dal team BWT Alpine F1.

Questa storica presentazione rientra nella partnership globale tra MSC Crociere e del team BWT Alpine F1.

MSC Crociere è Premium Partner del team dal febbraio 2025 e Global Sponsor della Formula 1® dal 2022.

Su MSC World Europa e sull’evento

MSC World Europa è la prima nave della World Class di MSC Crociere, una serie di unità tra le più efficienti dal punto di vista energetico al mondo, che rafforzano l’impegno della Compagnia verso il GNL e la preparazione all’utilizzo di futuri carburanti rinnovabili.

I piloti del team BWT Alpine F1 e gli ospiti VIP hanno avuto l’opportunità di esplorare la nave prima di riunirsi nella Panorama Lounge, un teatro incorniciato da vetrate a tutta altezza con vista mozzafiato sull’oceano e uno scenario suggestivo sul Porto di Barcellona e sul nuovo e moderno terminal crociere di MSC, per assistere alla presentazione globale dell’ultima monoposto di Formula 1 del team.

La nave dispone di oltre 13 ristoranti, 20 bar e lounge, sei piscine e dello spettacolare scivolo alto 11 ponti, The Venom Drop @ The Spiral.

Gli ospiti dell’evento hanno inoltre potuto sperimentare l’ospitalità di MSC Crociere, con gli chef pluripremiati della Compagnia che hanno creato un menu su misura ispirato ai ristoranti presenti a bordo di MSC World Europa e ai diversi concept gastronomici dell’intera flotta.

Il menu ha messo in mostra la creatività e la maestria delle brigate culinarie di MSC Crociere, con piatti iconici, tra cui tagliata di manzo con pesto di rucola, medaglione di astice freddo con crema al coriandolo e lime e caviale siberiano, e capesante scottate con confit di mela e finocchio e condimento al tartufo.

Gli ospiti in crociera a bordo di MSC World Europa continueranno a essere tra i primi a poter ammirare da vicino la vettura 2026 del team BWT Alpine F1, che resterà a bordo durante le prossime tappe del viaggio della nave nei giorni successivi.