Al Club Nautico (Napoli) iscrizioni aperte per i corsi di avvicinamento alla vela

Nella storica sede ai piedi di Castel dell’Ovo si respira già aria di America’s Cup

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dell’America’s Cup, che dal 10 al 18 luglio 2027 trasformerà Napoli in Capitale mondiale dello sport velico, il Club Nautico della Vela, con sede ai piedi di Castel dell’Ovo e un affaccio unico sul golfo della città partenopea, apre le iscrizioni ai corsi di avvicinamento e perfezionamento alla vela. Un’occasione per giovani e adulti che ancora non hanno provato questo sport per effettuare le prime manovre e le andature con un cabinato a vela o su una deriva. Al termine del corso di avvicinamento, infatti, i partecipanti al corso saranno in grado di “armare” un’imbarcazione a vela, di orientarsi rispetto alla direzione del vento, condurre l’imbarcazione nelle varie andature, ed eseguire le manovre della virata e dell’abbattuta.

Il corso è strutturato in sei lezioni teoriche con cadenza settimanale e sei lezioni pratiche che saranno condotte da istruttori della Federazione Italiana Vela. Sarà un’occasione per condividere questa esperienza sportiva con i propri amici o conoscere nuove persone che condividono la stessa passione per il mare. I partecipanti avranno anche modo di condividere momenti di aggregazione con i soci del club e frequentare la struttura del club ultracentenario con una splendida vista sul Golfo di Napoli.

Chi in passato ha già frequentato un corso potrà perfezionare le proprie conoscenze marinaresche, partecipando ad un corso su una barca sportiva in singolo: a bordo ci sarà solo l’allievo che potrà così condurre in autonomia l’imbarcazione e perfezionare le manovre acquisite nei corsi di avvicinamento: un istruttore federale seguirà tutte le attività da gommone, garantendo la massima sicurezza a tutti gli allievi partecipanti.

“E’ un modo per far respirare ai napoletani l’aria di Coppa America, la manifestazione sportiva più antica del mondo che interesserà la nostra città già da questa estate” ha commentato il presidente del club partenopeo, Sergio Pelella, che ha aggiunto: “Da sempre il nostro club si rivolge a giovani e famiglie e alla funzione istituzionale di avvicinare i giovani allo sport, c’è quella sociale che permette di frequentare la nostra struttura e condividere con gli altri soci la passione per gli sport all’aria aperta, per il mare e condividere i valori del rispetto dell’ambiente”.

Per ulteriori informazioni sul club e sulle attività è possibile contattare la segreteria ai numeri – 0817647424 – 393/9160069 nei giorni di Martedì – Giovedì – Venerdì – Sabato dalle 10.00 alle 15.00 e il mercoledì dalle 17.00 alle 22.00 o scrivendo a info@clubnauticodellavela.it.