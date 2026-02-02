FOILING AWARDS IX, SI VOTA FINO AL 20 FEBBRAIO

FOILING AWARDS VIII – (L to R) Lorenza Rosso – Representative of Genova City Council, Erwan Jauffroy – Winner of Forlanini Award III, Luca Rizzotti – President of The Foiling Organization – @Martina Orsini | WeAreFoilingMedia

La nona edizione dei Foiling Awards, che dal 2016 celebra i migliori velisti, progetti, prodotti ed eventi foiling dell’anno, entra nella sua fase decisiva. Le votazioni online sono ufficialmente aperte e resteranno attive fino al 20 febbraio sul sito: www.foilingawards-halloffame.org.

I candidati sono 103, selezionati dal Comitato Organizzatore con il contributo della Foiling Community internazionale. Una short list che racconta l’eccellenza nello sport, nell’innovazione tecnologica e nell’industria, confermando i Foiling Awards come punto di riferimento globale per il settore.

Appassionati e professionisti potranno esprimere le proprie preferenze in 13 categorie, che spaziano dalla vela agonistica agli sport da tavola, dall’innovazione alla sostenibilità, fino a progetti, eventi, percorsi formativi, imbarcazioni a vela o a motore, in prototipia o in serie.

I vincitori saranno annunciati durante la tradizionale serata a inviti, in programma quest anno per il 17 marzo a Genova, alla presenza dei premiati, dei membri di The Foiling Organization, dei delegati del World Foiling Congress 2026, di leader dell’industria e dei media accreditati.

Momento centrale della serata sarà la quarta edizione del Forlanini Award, che premia il vincitore assoluto tra tutte le categorie. Intitolato al pioniere italiano del foiling Enrico Forlanini, il riconoscimento celebra il risultato più rilevante dell’anno ed è assegnato da una giuria composta da precedenti vincitori ed esperti del settore.

Nella stessa giornata, The Foiling Organization realizzerà la terza edizione del World Foiling Congress, summit di due giorni dedicato al futuro dell’industria foiling a livello globale. Tra i temi chiave: lo stato dell’arte della tecnologia (compositi, meccatronica, autopiloti e design), certificazioni e regolamentazione, applicazioni del foiling nel trasporto passeggeri, pilotine, search and rescue, droni e difesa.

I Foiling Awards sono presentati da: AMAALA YACHT CLUB | ROPNER | GOTTIFREDI MAFFIOLI | PINDAR | VAKAROS | WORLD SAILING | PERSICO MARINE | CARIBONI | GARMIN

CATEGORIE E CANDIDATI DELLA NONA EDIZIONE

Per i risultati sportivi, le innovazioni e i contributi all’industria realizzati nel 2025.

VELISTA DONNA

Per la migliore foiling performance femminile in singolo su imbarcazioni o tavole.

PRESENTING PARTNER: AMAALA YACHT CLUB

CANDIDATI: Pearl Lattanzi – USA – Waszp Games Female Winner ● Victoria Schultheis – MLT – Moth Female World Champion, Moth Female Foiling Week Winner, Switch Globals Female Winner ● Emma Wilson – GBR – iQFOiL World Champion ● Nia Suardiaz – ESP – GWA World Champion Wave, GWA World Champion FreeFly Slalom ● Marie Schlittenbauer – GER – GWA Surf-Freestyle World Champion ● Justine Lemeteyer – FRA – PWA Foil Slalom World Champion ● Jessie Kampman – NED – Women’s Formula Kite World Champion ● Maddalena Spanu – ITA – IWSA Women Formula Wing World & European Champion ● Andrea Zust – SUI – GKA Ranking Winner Big Air Hydrofoil ● Viola Lippitsch – AUT – SFT Pump Foil World Champion ● Agnes Wicander – SWE – SFT E-Foil World Champion, E-Foil Racing League Ranking Winner

VELISTA UOMO

Per la migliore foiling performance maschile in singolo su imbarcazioni o tavole.

PRESENTING PARTNER: AMAALA YACHT CLUB

CANDIDATI: Nicolas Parlier – FRA – Tour de France on kitefoil, 2,394.5 km in 14 days ● Benoît Marie – FRA – First foil Mini 6.50 of Minitransat 2025, Solo 24h distance record (352.59 nm at 14.69 kn) ● Erwan Jauffroy – FRA – Longest non-stop 100% foiling SUP distance world record (156.5 km) ● Andy Brown – GBR – iQFOiL World Champion ● Federico Bergamasco – ITA – Waszp Games World Champion Overall & U21 ● Mathis Ghio – FRA – IWSA Men Formula Wing World Champion ● Matteo Iachino – ITA – PWA Foil Slalom World Champion ● Cash Berzolla – USA – GWA Wave World Champion ● Bastien Escofet – FRA – GWA FreeFly Slalom World Champion ● Riccardo Pianosi – ITA – Men’s & Youth Formula Kite World Champion, Men’s & Youth Formula Kite European Champion ● Enzo Balanger – FRA – Moth World Champion ● Benjamin Castenskiold – DEN – GWA Surf-Freestyle World Champion ● Hugo Wigglesworth – NZL – GKA Ranking Winner Big Air Hydrofoil ● Justin Chait – USA – SFT E-Foil World Champion, E-Foil Racing League Ranking Winner ● Edan Fiander – SUI – SFT Pump Foil World Champion ● Mattia Cesana – ITA – Winner of Switch Global Championship

TEAM

Per la migliore foiling performance di squadra

PRESENTING PARTNER: AMAALA YACHT CLUB

CANDIDATI: SVR-Lazartigue – FRA – Winner Transat Café L’Or 2025 (Ultim) ● Emirates Great Britain SailGP Team – GBR – SailGP 2025 Season Champions ● Charal – FRA – Winner Transat Café L’Or 2025 (IMOCA 60) ● Team Biotherm – FRA – Winner The Ocean Race Europe 2025 ● Entreprises du Morbihan – FRA – ETF26 2025 Ranking Winner ● Sails of Change 8 – SUI – TF35 2025 Ranking Winner ● John Gimson & Anna Burnet – GBR – Nacra 17 World Champions 2025

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per la migliore innovazione e/o soluzione tecnologica riguardante imbarcazioni o tavole a vela o a motore.

CANDIDATI: Flyte Autopilot rake control ● Minilab’s Sustainable Hydrofoils: LMPAEK™ Innovation ● Foil Drive – Fusion ● Starboard aluminium mast V10 ● Charal – “A” rudders foil ● Foil Cedrus Forged mast ● T-foils on SailGP F50 ● Vessev – VS-Drive ● Evolo ● Regent Craft – Foil and rudder

SOSTENIBILITÀ

Per la migliore idea, invenzione, progetto o iniziativa foiling in grado di ridurre significativamente l’impatto ambientale.

PRESENTING PARTNER: ROPNER

CANDIDATI: PoliMi Sailing Team (Politecnico di Milano) – “ALTEA” sustainable foiling Moth prototype ● Candela P-12 navigation in Trondheim’s fjords ● Starboard and iQFOiL’s Plastic Offset Programme ● Minilab’s Sustainable Hydrofoils: LMPAEK™ Innovation ● Appletree boards

PROGETTO

Per il miglior progetto di un’unità a vela o a motore ancora in fase di design.

PRESENTING PARTNER: GOTTIFREDI MAFFIOLI

CANDIDATI: Pboats Pocket Spider by Hugh Welbourn Design ● The Voodo XF450 ● The SKAW A ● Ferrari Hypersail ● Foiler – GHOST ● ASKEL66 ● Trimaran T32 ● Levanta Tech “float-and-fly” drones ● Vessev VS-9 Skye

EVENTO

Per il miglior evento foiling (non serie ma singoli eventi).

PRESENTING PARTNER: PINDAR

CANDIDATI: DEFI Wind Gruissan 2025 ● Moth Worlds – Lake Garda ● Waszp Games WPNSA Weymouth 2025 ● Barcelona Mataro Foil Festival ● SailGP 2025 Grand Final (San Francisco) ● Foiling Week Malcesine ● The Crozon Foil Festival ● The Ocean Race Europe 2025 ● Transat Café L’Or 2025 ● Les Ailes de Saint-Tropez ● FLITE Dubai International E-Foil Race 2025

PERCORSO FORMATIVO

Per la migliore iniziativa foiling di sviluppo e accessibilità messa in pratica da una Federazione Nazionale o da un’organizzazione.

PRESENTING PARTNER: VAKAROS ● WORLD SAILING

CANDIDATI: Australian Sailing Para Wing Foil Camp ● Junior Foiling Cup ● IDP Wingfoil Clinic 2025 ● Athena Pathway ● America One Racing ● Foiling Base Cadiz powered by SailGP Inspire ● Foiling Academy ● PWA Youth Slalom World Tour ● K-Challenge Academy

IMBARCAZIONE A MOTORE

Per la migliore imbarcazione foiling a motore prodotta e in navigazione (almeno un prototipo in acqua).

CANDIDATI: Blue Game – BGF45 ● Vandal V60 ● Powerplay 40 OB ● Aquila 46 Coupe ● Aquila 42 Coupe ● Aquila 46 Yacht ● Proteus 310 ● Vandal V50 ● Kaebon Elektrobot Eins

IMBARCAZIONE COMMERCIALE

Per la migliore imbarcazione foiling prodotta e destinata a trasporto pubblico, ricerca e soccorso, servizi portuali, di pilotaggio o altri utilizzi professionali e commerciali.

CANDIDATI: CAT14 ● Penguin Princess Fast Crew Boat

ONE-OFF A VELA O A MOTORE

Per la migliore imbarcazione a vela o a motore non destinata alla commercializzazione in serie, già in fase prototipo o testing/commissioning.

PRESENTING PARTNER: PERSICO MARINE

CANDIDATI: Gitana 18 ● Palm Beach XI

IMBARCAZIONE DI SERIE A VELA

Per la migliore imbarcazione foiling a vela destinata alla commercializzazione in serie, in produzione o in fase prototipo.

PRESENTING PARTNER: CARIBONI

CANDIDATI: Flyte ● FlyTri – Hydrofoil Trimaran Sailing

TAVOLE E WATER-TOYS

Per la migliore tavola o “gadget” foiling a propulsione umana, eolica o a motore.

PRESENTING PARTNER: GARMIN

CANDIDATI: Hydroblade ● Kosmos go-foil ● Freucamp Hydrofoil Bike ● Hyperfly ● Waydoo EVO Pro Plus ● Aerofoils Audi e-Tron foil ● FLITELab* AMPJET ● Fliteboard RACE ● Appletree Appleslice V4 ● Appletree Zapple

Sul sito web Foiling Awards sono disponibili i collegamenti di approfondimento diretto per ognuno dei Nominees in elenco, oltre all’albo d’oro delle precedenti edizioni.

FOILING AWARDS VIII – @Martina Orsini