La visita a Genova del Presidente di World Sailing Quanhai Li – L’incontro con la Sindaca Silvia Salis e con il Presidente FIV Francesco Ettorre

Giornata di respiro internazionale per la vela italiana a Genova questo lunedi 9 febbraio per la visita del Presidente di World Sailing, la Federvela Internazionale, Quanhai Li, ospite del Presidente della Federazione Italiana Vela e membro della Giunta CONI, Francesco Ettorre.

Una visita dedicata ed esclusiva, programmata da tempo e facilitata – oltre che dagli ottimi rapporti di amicizia tra i due presidenti, anche dalla loro contemporanea presenza a Milano e Cortina per l’apertura e le prime gare delle Olimpiadi invernali. L’incontro sottolinea ancora una volta le ottime relazioni internazionali e la collaborazione della FIV con World Sailing, attraverso la presenza di molti delegati nei vari Committee e nel Council.

Quanhai Li, primo presidente cinese di una federazione sportiva olimpica internazionale, confermato per il secondo mandato alla guida della vela mondiale, era già stato in Italia ma questa è la sua prima visita nella sede della FIV, al sedicesimo piano della Corte Lambruschini nel centro di Genova. La Federvela è una delle sole due Federazioni sportive che non hanno la sede a Roma: l’altra è la FISI (Sport Invernali) a Milano.

Quanhai Li si è intrattenuto nei locali della sede FIV, incontrando il Segretario Generale Alberto Volandri, il Council Member italiano Walter Cavallucci, una rappresentanza del Consiglio Federale e il personale degli uffici, fermandosi per un light lunch.

La visita del Presidente di World Sailing a Genova ha previsto anche un incontro istituzionale a Palazzo Tursi con la Sindaca Silvia Salis, accompagnato dal Presidente Ettorre. Un momento che si inserisce nel percorso di dialogo tra le istituzioni e il movimento velico, e che conferma l’attenzione di World Sailing verso il progetto Casa Vela, pensato come hub velico internazionale, così come conferma anche la sensibilità dell’Amministrazione Comunale a confrontarsi sui temi legati allo sviluppo della vela.