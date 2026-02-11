Red Bull Italy SailGP Team e H-FARM uniscono le forze per l’Impact League di SailGP. Una partnership guidata da valori, per generare impatto positivo

H-FARM diventa Purpose Partner del Red Bull Italy SailGP Team per l’Impact League di SailGP

Prende il via una nuova partnership strategica che vede H-FARM diventare Purpose Partner del team che rappresenta l’Italia in SailGP, il massimo circuito globale della vela ad alte prestazioni.

L’accordo mira a rafforzare il posizionamento del Red Bull Italy SailGP Team all’interno dell’Impact League, la competizione parallela di SailGP focalizzata sulla sostenibilità ambientale e sull’impatto sociale.

SailGP si articola infatti su due realtà competitive complementari e parallele: da un lato la sfida sportiva in acqua tra i velocissimi catamarani F50; dall’altro, appunto, l’Impact League, un campionato purpose-driven che, per la Season 6, sfida i team a generare un impatto profondo e misurabile su due aree prioritarie:

Better Planet, dedicata alla tutela dei mari e degli oceani, il “campo di gara” naturale di SailGP, e all’accelerazione della transizione verso soluzioni a basse emissioni ed energie pulite;

Better Sport, incentrata su inclusione, parità di genere e sulle opportunità per le nuove generazioni, attraverso programmi educativi, attivazioni locali e iniziative di coinvolgimento rivolte ai giovani.

Tramite queste due aree e perseguendo obiettivi di sostenibilità concreti e sempre più ambiziosi, l’Impact League assegna punti non solo sui progetti e sulle iniziative “in sé”, ma anche ai comportamenti virtuosi messi in atto durante gli eventi, come ad esempio la riduzione dei consumi energetici, la mobilità sostenibile e la gestione responsabile del ciclo dei rifiuti.

In questo contesto, l’unione delle forze tra H-FARM e il Red Bull Italy SailGP Team mira a conseguire lo sviluppo e l’attivazione di una strategia volta a rafforzare l’impatto del team su entrambi i pilastri su cui si fonda l’Impact League.

La partnership è rappresentata dal claim “Powered by Nature, Guided by Humans”, che esplora il significato più profondo di questa alleanza: la vela è alimentata dall’energia naturale del vento e dell’acqua, ma raggiunge le massime prestazioni grazie alle scelte, alle competenze e alla responsabilità dell’essere umano, come individuo e come comunità. Allo stesso modo, l’Impact League dimostra che la sostenibilità non è solo una sfida tecnologica, ma un percorso culturale che acquisisce concretezza attraverso buone pratiche e grazie alle persone che scelgono attivamente di guidare il cambiamento.

Jimmy Spithill, CEO e Co-Owner di Red Bull Italy SailGP Team, insieme al Founder di H-FARM Riccardo Donadon, presso la sede di Roncade (TV)

H-FARM porta in questa collaborazione la propria visione di innovazione human-centred: un ecosistema pensato per le nuove generazioni, capace di creare un contesto in cui talento, tecnologia, educazione e sport si incontrano per generare valore per la società. In qualità di Purpose Partner, H-FARM contribuirà allo sviluppo di iniziative congiunte con il Red Bull Italy SailGP Team, con un focus particolare su programmi di formazione incentrati su innovazione e sostenibilità, progetti di comunicazione volti a raccontare il lato umano della performance sportiva e attivazioni legate alle sfide dell’Impact League lungo tutta la Season 6 del Rolex SailGP Championship.

Riccardo Donadon, Founder di H-FARM, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di diventare Purpose Partner del Red Bull Italy SailGP Team, entrando in una competizione che rappresenta una delle più alte espressioni dell’incontro tra natura, tecnologia e talento umano. SailGP è velocità, dati, decisioni prese in frazioni di secondo. Ma è anche una cultura della responsabilità. Per noi, che stiamo sviluppando una Sport Academy dove educazione e ricerca della prestazione possano crescere insieme, questa partnership è una naturale estensione della nostra visione. Lavorare al fianco di vere leggende di questo sport – atleti, ma anzitutto persone straordinarie – è un privilegio. I grandi sportivi non sono solo campioni in gara: sono modelli di disciplina, resilienza e leadership. Questo è ciò che vogliamo trasmettere ai nostri studenti, alla Gen Z e alla Gen Alpha. Attraverso l’Impact League, vogliamo trasformare le sfide “Better Planet” e “Better Sport” in percorsi educativi concreti, capaci di motivare i giovani a diventare protagonisti consapevoli del cambiamento. Perché l’energia può essere “powered by nature”, ma il futuro è sempre “guided by humans”.»

Così invece Gian Luca Passi de Preposulo, Chairman del Red Bull Italy SailGP Team: «Con H-FARM inauguriamo una partnership che parla il linguaggio dell’eccellenza e dell’innovazione, ma soprattutto della responsabilità. SailGP è il laboratorio ideale per dimostrare che alte prestazioni sportive e sostenibilità possono muoversi nella stessa direzione. Insieme a un partner come H-FARM, punto di riferimento europeo per l’innovazione e l’educazione delle nuove generazioni, daremo vita a progetti capaci di generare un impatto concreto sugli obiettivi “Better Planet” e “Better Sport” dell’Impact League, immaginando e costruendo un futuro diverso a partire dai giovani.»