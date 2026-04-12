Chiara Carloni è il nuovo presidente di Fraglia Vela Riva

Riva del Garda – Sabato 11 aprile i Soci di Fraglia Vela Riva si sono riuniti per rinnovare il Consiglio che avrà il compito di gestire le attività del club, uno dei più attivi e conosciuti a livello internazionale al punto da meritare il Development Award di World Sailing, per i prossimi quattro anni.

A vedersi confermata la carica di consiglieri sono stati Paolo Benini Floriani, Gianfranco Busana, Carlo Demurtas, Matteo Grossi, Paolo Matteotti e Nicola Zanoni. Mentre tra i volti nuovi figurano Laura Branz, Chiara Carloni, risultata la più votata dai soci con un totale di 136 voti, e Ciro Giampiero Mercurio, per lui si tratta di un ritorno nel board.

Nel corso della prima seduta, il Consiglio, tenuto conto del grande consenso pubblico, ha provveduto a eleggere Presidente Chiara Carloni, prima donna a ricoprire la carica in quasi cento anni di storia del sodalizio sito in Via Giancarlo Maroni.

Ingegnere, socia della Fraglia Vela Riva sin dall’infanzia e già allieva della Scuola Vela allora coordinata da Norberto Foletti, Chiara Carloni è rimasta sorpresa dall’inatteso plebiscito: “Non mi aspettavo un appoggio del genere: ringrazio i Soci e il Consiglio per aver creduto in me al punto da affidarmi la presidenza. Nel subentrare ad Andrea Camin, che ha terminato un quadriennio di soddisfazioni per il club, mi sento pervasa da un misto tra orgoglio ed entusiasmo. Sono consapevole, essendo alla prima esperienza di questo tipo, di avere tanto da imparare e sono contenta di poter contare sull’esperienza di un Consiglio che, ormai da diversi anni, è alla guida del nostro grande circolo. Le attività a favore dei giovani, ambito nel quale la Fraglia eccelle da sempre, saranno tra le mie priorità”.

A Chiara Carloni è andato l’in bocca al lupo di Andrea Camin, che ha guidato Fraglia Vela Riva dal 2022 sino al pomeriggio di sabato.