FOILING WEEK 2026, IL 21 APRILE SARANNO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA TREDICESIMA EDIZIONE

IN PROGRAMMA A MALCESINE DAL 27 GIUGNO AL 5 LUGLIO – DUE GIORNATE DI CONFRONTO PER I PARTECIPANTI ALLO SPORT CONGRESS DI QUEST’ANNO

FOILING WEEK – @Martina Orsini – We Are Foiling Media

La Foiling Week di quest’anno si svolgerà dal 27 giugno al 5 luglio sul versante veneto del Garda e sarà ospitata come da tradizione dalla Fraglia Vela Malcesine. L’evento si conferma come la più rilevante piattaforma di confronto tecnico e di riferimento affettivo della comunità internazionale del foiling.

A partire da mercoledì 22 aprile alle ore 14:00, sul sito del Circolo all’indirizzo: https://www.fragliavela.org/regata/foiling-week-2026/, saranno aperte le iscrizioni per le classi Moth, WASZP, Switch One Design, ETF26, Birdyfish e IODA. Per la classe Nikki si dovrà attendere ancora qualche giorno.

Il programma sportivo si articolerà su due fasi principali. Dal 27 al 30 giugno saranno in acqua WASZP, Switch One Design, Birdyfish e IODA. Dal 2 al 5 luglio sarà la volta di Moth, ETF26, Birdyfish, IODA e Nikki.

Parallelamente al programma delle imbarcazioni, si svilupperà quello dedicato alle tavole foiling. Dal 27 al 30 giugno, pump-foil, e-foil e downwind, avranno come base il villaggio in centro a Malcesine, in fase di definizione con la collaborazione del Comune in località Paina, con l’esplicito obiettivo di favorire il contatto diretto tra pubblico, atleti e partner. La Wingfoil Race si svolgerà invece dal 2 al 5 luglio, con base alla Fraglia Vela Malcesine, completando il programma in acqua dedicato alle diverse discipline del foiling.

L’1 e 2 luglio si terrà la seconda edizione del Foiling Sport Congress, organizzato da The Foiling Organization, momento chiave di confronto per la community globale dei professionisti. Atleti, federazioni, classi, organizzatori di eventi e stakeholder dell’industria si incontreranno per discutere lo sviluppo del foiling sportivo. Il form di iscrizione è disponibile qui: https://form.jotform.com/260985135738367

La Head of Performance di We Are Foiling Giulia Conti, con il supporto di coach specializzati, condurrà due training clinic dedicate alle classi WASZP e Switch One Design (dal 24 al 26 giugno) e Moth (dal 29 giugno al 1° luglio), destinate a un numero limitato di partecipanti per garantire qualità e intensità del lavoro in acqua.

Il programma delle prove al pubblico, da sempre tra gli elementi distintivi della Foiling Week, sarà ulteriormente ampliato. L’edizione 2026 proporrà infatti una vasta serie di esperienze, pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo, dagli appassionati ai nuovi praticanti.

Tra le novità della 13ª edizione, la presenza di Harken segna un ulteriore rafforzamento del ruolo della Foiling Week come piattaforma di riferimento per l’innovazione nella vela ad alte prestazioni. Leader mondiale nella produzione e vendita di attrezzature di coperta, sistemi idraulici e winch per barche a vela, Harken è presente ai massimi livelli della vela internazionale, dalla Coppa America alle regate oceaniche, fino alle Classi Olimpiche e ai circuiti Maxi. L’azienda ha siglato quest’anno un accordo di sponsorizzazione triennale con Foiling Week, uno dei principali contesti internazionali dedicati al foiling.

Emanuele Cecchini, Commercial Director EMEA & APAC di Harken Inc., ha dichiarato: “Il foiling sta ridefinendo in modo radicale le esigenze tecniche della vela, imponendo standard sempre più elevati in termini di carichi, velocità e controllo. In questo scenario, Foiling Week rappresenta un momento chiave di confronto tra progettisti, team e aziende. Per Harken la partecipazione è quindi un’opportunità concreta per presentare soluzioni sempre più avanzate e rafforzare il proprio ruolo non solo come leader di mercato, ma anche come punto di riferimento nell’innovazione. Siamo orgogliosi di prendere parte alla Foiling Week e riteniamo che questa collaborazione possa rappresentare un’occasione di confronto e crescita.”

Programma, aggiornamenti e informazioni di dettaglio sono disponibili in tempo reale su: www.foilingweek.com

Nel 2021, Foiling Week è entrata tra gli Special Events di World Sailing, la federazione mondiale della vela, qualcosa di molto simile a quello che i quattro tornei del “Grande Slam” rappresentano per il tennis.

Foiling Week deve la sua realizzazione al supporto di: COMUNE DI MALCESINE | AMAALA YACHT CLUB | HARKEN | PERSICO MARINE | GOTTIFREDI MAFFIOLI | VAKAROS | SLAM | PINDAR | FRAGLIA VELA MALCESINE | WORLD SAILING

FOILING WEEK 2025 – Pantaenius Yacht Racing Image Award 2025 – @Martina Orsini – We Are Foiling Media

FOILING WEEK 2025 – @Martina Orsini – We Are Foiling Media

FOILING SPORT CONGRESS 2025 – @Martina Orsini – We Are Foiling Media