MIRAMIS E CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE: UNA PARTNERSHIP NEL SEGNO DEL MARE, DELLO SPORT E DELL’ARGENTARIO

Argentario – Miramis, società internazionale di ospitalità con forte presenza in Toscana, annuncia la partnership con il Circolo Canottieri Aniene, una sinergia che nasce da una visione condivisa fondata su valori comuni di condivisione, rispetto del territorio e promozione di esperienze autentiche legate al mare.

La collaborazione si traduce nel sostegno a La Lunga Bolina 2026, storica regata velica d’altura organizzata dal Circolo Canottieri Aniene, in programma dal 24 al 26 aprile all’Argentario.

La Lunga Bolina è una manifestazione velica articolata che, giunta alla sua XVI edizione, riunisce diverse regate, percorsi e discipline, coinvolgendo velisti di generazioni e livelli differenti. Si svolge nelle acque dell’Arcipelago Toscano, tra le più affascinanti del Mediterraneo, offrendo un contesto unico dal punto di vista paesaggistico e sportivo. L’evento comprende anche la regata offshore che, con un percorso di oltre 120 miglia tra alcune delle isole più iconiche del Tirreno, è valida come prova del Campionato Italiano Offshore 2026 e del Trofeo Arcipelago Toscano 2026.

Per l’apertura ufficiale della manifestazione, Miramis ospiterà il Welcome Cocktail di venerdì 24 aprile presso l’Isolotto Beach Club, creando un momento esclusivo di accoglienza e networking per equipaggi, ospiti e partner. Inoltre, metterà a disposizione dei soci del Circolo una serie di benefit dedicati presso le proprie strutture, rafforzando ulteriormente il legame tra le due realtà e offrendo nuove opportunità di incontro e condivisione.

“Siamo particolarmente entusiasti di avviare questa collaborazione con il Circolo Canottieri Aniene, una realtà che interpreta lo sport come occasione di incontro e ricerca dell’eccellenza, contribuendo alla valorizzazione del territorio. Per Miramis questa partnership rappresenta un passo ulteriore nel percorso di sviluppo dell’Argentario, un luogo in cui sviluppiamo progetti di lungo periodo, capaci di esprimere al meglio il legame tra ospitalità e cultura del mare”, ha dichiarato Stefano Cuoco, CEO di Miramis.

“La Lunga Bolina Trofeo Banca Patrimoni Sella & C. ha sempre rappresentato per il Circolo Canottieri Aniene qualcosa di più di una regata d’altura tra barche cabinate. È un modello organizzativo ispirato ai principi associativi e conviviali in un contesto agonistico complesso, messo alla portata di tutti. In questa manifestazione ospitiamo sia gli armatori di barche offshore, sia equipaggi di monotipi Este24 che velisti delle tavole WingFoil. L’Argentario sarà la capitale della Vela per il ponte del 25 aprile!”, ha aggiunto Alessandro Maria Rinaldi, delegato alla Vela d’Altura del Circolo Canottieri Aniene.

La collaborazione con il Circolo Canottieri Aniene si inserisce nel più ampio impegno di Miramis per la valorizzazione del territorio dell’Argentario dove, il Gruppo, con le sue strutture di ospitalità, contribuisce attivamente allo sviluppo di progetti capaci di coniugare ospitalità, comunità e identità locale.