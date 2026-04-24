Dove i sogni prendono il largo: tornano i corsi di vela del Circolo della Vela Bari

Non un semplice campo estivo, ma una scuola di mare e di futuro.

Da giugno a settembre. Iscrizioni aperte.

Non un campo scuola come tanti, ma un vero percorso di formazione sportiva. Tornano anche per l’estate 2026 i corsi del Circolo della Vela Bari, rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, con un obiettivo chiaro: trasformare la scoperta del mare in una competenza, e la passione in un possibile percorso di vita.

A differenza dei tradizionali campi estivi, i corsi del Circolo della Vela Bari sono strutturati come una vera scuola sportiva, guidata da tecnici e istruttori federali qualificati. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di un primo passo concreto verso la pratica della vela, anche a livello agonistico.

«Il nostro obiettivo – spiegano dal Circolo – è accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita sportiva e personale. Qui imparano ad andare in barca, ma soprattutto acquisiscono disciplina, autonomia e rispetto per il mare».

Ogni estate, infatti, il Circolo rappresenta un autentico serbatoio di giovani talenti: molti dei ragazzi che iniziano con i corsi base scelgono poi di proseguire nell’agonismo, entrando nelle squadre del circolo e partecipando a regate. Da lì, andando avanti negli anni, per alcuni, si apre anche un ulteriore percorso: quello della formazione come tecnici e istruttori federali, che può trasformarsi in una concreta opportunità lavorativa durante gli studi e anche oltre. Un vivaio, dunque, che non solo costruisce atleti, ma contribuisce a formare i campioni di domani e i professionisti del mare.

Accanto alla vocazione sportiva, il Circolo della Vela Bari porta avanti un forte impegno sociale e formativo sul territorio. Partecipa al progetto del Comune di Bari “Rotta verso Bari” e ha sottoscritto un accordo con una scuola elementare della città vecchia per accogliere, durante i corsi estivi, 18 ragazzi meritevoli, offrendo loro un’esperienza educativa e sportiva altrimenti difficilmente accessibile. Prosegue inoltre la collaborazione con la scuola Don Bosco, con attività dedicate all’avvicinamento alla vela.

Un impegno concreto per rendere il mare un’opportunità per tutti e per scoprire, anche tra i più giovani, i talenti del futuro. Da sfatare, infine, il mito dei costi: grazie a promozioni e agevolazioni per le famiglie, i corsi del Circolo della Vela Bari sono accessibili e competitivi rispetto ad altre proposte estive, con un valore formativo nettamente superiore.

Otto settimane di attività tra giugno e luglio, dal lunedì al venerdì (8.30-13 o 8.30 – 16), con programmi differenziati per età (6-9 anni e 10-13 anni) e livelli (iniziazione e perfezionamento), per un’esperienza che alterna momenti di teoria e gioco sui pontili a uscite in mare in totale sicurezza.

Un’estate che può cambiare rotta: dove il divertimento incontra lo sport e dove, davvero, i sogni prendono il largo.

Info e iscrizioni

Tel: 080.5216234

Mail: scuolavela@circolodellavelabari.it

Posti limitati.