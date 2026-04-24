VELA & SALUTE EDIZIONE 2026: UN MESE DI NAVIGAZIONE ATTORNO AL PERIPLO DELLA SICILIA

L’iniziativa promossa da Lega Navale Italiana che celebra attraverso il mare i valori autentici della vita

Roma – Ѐ tutto pronto per la IV edizione di “Vela & Salute” la navigazione a vela, promossa da Lega Navale Italiana nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Mare di legalità”, che partirà il 28 aprile dal porto di Catania e per un mese si snoderà lungo le coste della Sicilia, per diffondere messaggi d’inclusione sociale, legalità, tutela della salute e sostenibilità ambientale.

”Un appuntamento che è cresciuto nel tempo e che quest’anno si arricchisce di tante importanti novità, spiega il contrammiraglio Agatino Catania, delegato regionale per la Sicilia orientale di Lega Navale Italiana e coordinatore del progetto per la Sicilia Orientale, mentre per la Sicilia Occidentale l’iniziativa sarà coordinata dalla Delegata LNI per la Sicilia occidentale professoressa Daniela Gemelli – la navigazione si estenderà all’intero periplo della Sicilia, saranno toccati 13 porti e coinvolte tutte le “imbarcazioni della legalità” disponibili nell’isola. Le iniziative d’informazione e prevenzione sanitaria riguarderanno più ambiti disciplinari e potremo contare anche sulla preziosa collaborazione della fondazione Marevivo, dal 1985 in prima linea per la protezione del mare e delle sue risorse”.

Protagoniste di questa speciale navigazione saranno come sempre “le barche della legalità”, imbarcazioni confiscate alla criminalità organizzata e affidate alla Lega Navale Italiana per scopi sociali e culturali, simbolo di riscatto etico e sociale, intitolate a eroi moderni che non si sono piegati e hanno combattuto con azioni e idee, come ad esempio Pippo Fava, Libero Grassi, Beppe Montana e Ciaccio Montalto, solo per citarne alcuni.

La navigazione a staffetta inizierà dalla costa orientale dell’Isola e toccherà i porti di Catania, il 28 aprile, giornata di avvio della manifestazione, a seguire Riposto, Milazzo, Capo D’Orlando, Palermo, Castellamare del Golfo, Trapani, Mazara del Vallo, Sciacca, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa e Augusta il 29 maggio giorno di chiusura dell’evento.

In ogni città è prevista una sosta di almeno due giorni, oltre alle consuete e tanto attese attività in mare dedicate a persone con disabilità e fragilità, nel segno di un mare libero e senza barriere, sono in programma numerosi convegni e incontri divulgativi dedicati alla prevenzione in ambito medico; si parlerà di Talassemia e donazione del sangue in collaborazione con ARNAS Garibaldi di Catania, con la Federazione Italiana Medici Pediatri si sensibilizzerà sull’importanza delle vaccinazioni (ad esempio contro il papilloma virus), di prevenzione andrologica con in supporto della Società Italiana di Andrologia e con Arnas Civico di Palermo si tratteranno i temi di primo soccorso, di donazione organi, di alveo polmonare e cardiovascolare .

Uno spazio importante, inoltre, sarà dedicato ai temi della sostenibilità ambientale grazie alla presenza degli esperti di Marevivo che in ogni porto cureranno attività di educazione ambientale con i loro laboratori di biologia marina dedicati ai giovani degli istituti scolastici presenti e alla cittadinanza. “La partecipazione di Marevivo alla quarta edizione di questo periplo della Sicilia – afferma Fabio Galluzzo presidente di Marevivo Sicilia – rappresenta un’evoluzione naturale di un impegno condiviso, che unisce il valore del riscatto sociale alla missione vitale della tutela ambientale. Il mare siciliano è uno scrigno di biodiversità unico al mondo, ma è anche un ecosistema fragile che richiede una difesa attiva e consapevole, da parte di tutti”.

“La Lega Navale Italiana– aggiunge il Presidente Nazionale Ammiraglio Donato Marzano – continua a crescere nel segno dei valori che da sempre ci contraddistinguono: il rispetto, la solidarietà, lo spirito di servizio, l’amore per il mare e la sostenibilità, con una particolare attenzione negli ultimi anni all’avvicinamento al mare, ai laghi e ai fiumi delle persone con disabilità e fragilità e al rispetto dell’ambiente.