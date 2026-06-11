La Scuola dei Talenti: il Circolo della Vela Bari investe sui campioni del futuro

Dal corso estivo alla squadra agonistica: borse di frequenza per accompagnare i giovani velisti più promettenti verso il percorso pre-agonistico.

Al termine della conferenza prima lezione dimostrativa con il primo gruppo di bambini coinvolti nel progetto.

Nasce a Bari, sui pontili del Circolo della Vela Bari “La Scuola dei Talenti”, il nuovo progetto ideato dal Circolo della Vela Bari per sostenere e valorizzare i giovani che dimostreranno particolare attitudine e passione per la vela.

L’iniziativa, in collaborazione e con il patrocinio dell’assessorato alla Conoscenza, Educazione, Pubblica Istruzione, Città Universitaria, Ricerca e Innovazione del Comune di Bari, rappresenta un ulteriore tassello nell’impegno del Circolo per la promozione dello sport, dell’inclusione sociale e della crescita delle nuove generazioni attraverso il mare.

La Scuola dei Talenti prevede l’assegnazione di borse di frequenza completamente gratuite per consentire ai bambini che avranno frequentato i corsi estivi della Scuola Vela del Circolo e che si distingueranno per capacità, impegno e motivazione di proseguire il proprio percorso entrando a far parte della squadra pre-agonistica del Circolo della Vela Bari. Il progetto nasce in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Umberto I – San Nicola che ha sede nella città vecchia di Bari e consentirà inizialmente a due giovani allievi, un bambino e una bambina, di accedere gratuitamente all’attività pre-agonistica. Il Circolo si riserva inoltre la possibilità di aumentare il numero delle borse fino a quattro qualora emergano ulteriori profili particolarmente promettenti.

La Scuola dei Talenti si inserisce all’interno del più ampio programma formativo del Circolo della Vela Bari che, dall’8 giugno al 31 luglio, organizza i tradizionali corsi estivi di vela dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Non un semplice campo estivo, ma una vera scuola sportiva guidata da istruttori e tecnici federali qualificati, pensata per accompagnare i giovani nella scoperta del mare e della navigazione in sicurezza. I corsi si svolgeranno per otto settimane, dal lunedì al venerdì, con formule dalle 8.30 alle 13 oppure dalle 8.30 alle 16, programmi differenziati per fasce d’età e livelli di esperienza, attività teoriche sui pontili e uscite pratiche in mare.

Da anni la Scuola Vela del Circolo della Vela Bari rappresenta un autentico vivaio di giovani talenti: molti ragazzi che iniziano il loro percorso durante l’estate proseguono successivamente nell’attività agonistica, entrando nelle squadre del circolo e partecipando alle competizioni nazionali. Per alcuni di loro il percorso continua anche attraverso la formazione come tecnici e istruttori federali, trasformando una passione in una concreta opportunità professionale. L’impegno del Circolo si estende inoltre ai progetti sociali e di inclusione sviluppati sul territorio cittadino, con collaborazioni attive con il Comune di Bari e con numerosi istituti scolastici. Ed è proprio questo il solco in cui si inserisce La Scuola dei Talenti.

La selezione dei ragazzi meritevoli di entrare nella Scuola dei Talenti avverrà al termine del percorso estivo, sulla base delle insindacabili valutazioni effettuate dagli istruttori e dal comitato direttivo della sezione nautica del Circolo sportivo barese. Per tutti i partecipanti, indipendentemente dall’esito finale, l’esperienza rappresenterà comunque un’importante occasione di crescita personale, sportiva ed educativa.

«La vela è uno straordinario strumento di formazione. Con la Scuola dei Talenti vogliamo dare a tutti i bambini la possibilità di esprimere il proprio potenziale, indipendentemente dalle condizioni economiche o sociali di partenza. Il nostro obiettivo è costruire opportunità, scoprire talenti e accompagnarli in un percorso che possa diventare sportivo ma soprattutto umano» è il saluto inviato dal presidente del CV Bari Leonardo Patroni Griffi, impossibilitato a partecipare.

«Questo progetto rappresenta l’evoluzione naturale del lavoro che il Circolo porta avanti da anni con la scuola vela – aggiunge Roberto Ranito, vicepresidente nautico del Circolo della Vela Bari –. Ogni estate incontriamo centinaia di bambini e sappiamo che tra loro possono esserci i velisti del futuro. La Scuola dei Talenti nasce proprio per non disperdere queste potenzialità e per consentire a chi magari non ne ha le possibilità ma dimostra di avere un grande talento e di essere meritevole di fiducia di proseguire il proprio cammino senza ostacoli».

«La vela insegna autonomia, responsabilità e capacità di prendere decisioni – sottolinea Giulio Pettini, direttore nautico del Circolo della Vela Bari –. Attraverso questo progetto vogliamo offrire ai ragazzi non soltanto la possibilità di praticare uno sport, ma di entrare in una vera comunità educativa che li accompagni nella crescita e, perché no, anche verso future esperienze agonistiche».

«La Scuola dei Talenti rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa diventare uno straordinario strumento educativo e di inclusione sociale. Come amministrazione comunale crediamo fortemente nel valore delle opportunità offerte ai bambini e alle bambine per sviluppare le proprie capacità, indipendentemente dal contesto di provenienza – aggiunge Vito Lacoppola, assessore alla Conoscenza del Comune di Bari. Questo progetto del Circolo della Vela Bari unisce merito, passione, formazione e attenzione alle fragilità, consentendo a giovani talenti di proseguire un percorso di crescita personale e sportiva che altrimenti potrebbe essere precluso. La collaborazione con una scuola del borgo antico della nostra città rafforza ulteriormente il significato di questa iniziativa, che mette al centro il diritto di ognuno di noi di esprimere il proprio potenziale. Ringrazio il Circolo della Vela Bari per l’impegno costante che da anni dedica alla formazione delle nuove generazioni e per aver costruito un progetto capace di coniugare sport, educazione e cittadinanza attiva».

«Dietro ogni corso, ogni iniziativa e ogni uscita in mare c’è un importante lavoro organizzativo che riguarda la manutenzione, il controllo e la preparazione delle imbarcazioni e delle attrezzature, sia a terra che in acqua. Il Circolo della Vela Bari negli ultimi anni ha investito risorse significative per garantire standard sempre più elevati di efficienza e sicurezza, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e ai sistemi di supporto alle attività nautiche. La sicurezza dei nostri soci, degli allievi e degli istruttori è una priorità assoluta e richiede un impegno costante, fatto di investimenti, aggiornamento delle dotazioni e cura quotidiana di ogni dettaglio. È grazie a questo lavoro spesso poco visibile che possiamo offrire percorsi formativi e attività sportive di qualità, in un ambiente sicuro e all’altezza delle aspettative delle famiglie e dei nostri giovani atleti» ha aggiunto il consigliere nautico Giuseppe Chiaia Noya.

«L’iniziativa nasce dall’incontro tra la volontà del nostro istituto di realizzare una scuola vela e la disponibilità del Circolo a mettere a disposizione competenze, strutture e mezzi. In questo frangente si è inserita anche La Scuola dei Talenti. La risposta dei genitori e dei ragazzi è stata molto incoraggiante e ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Se al termine di questo percorso riusciremo a trasmettere la passione per il mare e la vela e a far sì che anche solo due o quattro ragazzi abbiano dimostrato di avere le giuste qualità per continuare a praticare questo sport e decidere di farlo, avremo raggiunto un risultato importante» ha concluso Antonella Accettura, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Umberto I – San Nicola.

Al termine della conferenza stampa si è tenuta la prima lezione dimostrativa con il primo gruppo di bambini coinvolti nel progetto, visibilmente emozionati dallo stare sui pontili, indossare salvagente e iniziare a salire sulle barche.

Info e iscrizioni ai corsi estivi:

Tel. 080 5216234

Mail: scuolavela@circolodellavelabari.it