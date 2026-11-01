Il Friuli venezia Giulia con Tiliaventum asd ottiene la menzione speciale al Premio Internazionale Turismi Accessibili

Prestigioso riconoscimento per la Regione Friuli Venezia Giulia con l’associazione lignanese Tiliaventum:

la menzione speciale al Premio Internazionale Turismi Accessibili promosso dalla Diritti-Diretti APS di Chieti, organizzazione fondata dalla compianta Simona Petaccia ed ora presieduta dalla dott. Marta Russo per la diffusione delle cultura inclusiva e accessibile.

Il premio gode dei Patrocini del Parlamento Europeo, dei Ministeri del Turismo, della Disabilità, del Comitato di Garanzia del Ministero della Cultura, dell’Autorità Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità, della Regione Abruzzo, del Comune di Francavilla al Mare, ISAAC Italy e Ordine degli Architetti PPC di Chieti e Napoli.

La giuria multidisciplinare, presieduta da Marta Russo, è composta da professionisti con competenze trasversali sull’accessibilità, sul turismo, sul diritto, sulla formazione, nell’archeologia e negli ambiti sociale e sanitario, una pluralità di competenze che ha consentito di analizzare i progetti secondo una prospettiva ampia, considerando l’accessibilità non solo dal punto di vista fisico, ma anche sensoriale, cognitivo e comunicativo.

La menzione speciale, si legge nella nota del premio, è stata assegnata per “l’impegno per l’accessibilità e per i progetti risultati di <>”, come le iniziative di Tiliaventum asd, associazione sportiva che si dedica agli sport e attività esperienziali mirate al mondo acquaticoregionale accogliendo tutte le Persone (disabili, fragili, disagiate, malate rare o terminali, normodotate), in modalità attiva, da protagonisti, potendo contare sull’accessibilità di sede, mezzi nautici (a vela e a motore), attrezzature (sup4all, kite4all, tricicli, tandem, modelvela), ausili (modelli tattili, Joystyick per il governo della barca, cuscini sportivi, passerelle, …) e personale costantemente formato che svolgono le diversificate iniziative (open day, corsi, veleggiate, navigazioni, uscite, team sportivi inclusivi nelle regate, ritrovi aggregativi, trasferte studio, seminari, testimonianze e tanto altro) durante tutto l’arco dell’anno.

Ulteriori valori riconosciuti a Tiliaventum sono la possibilità per tutti di vivere e condividere i beni comuni quali sole, mare, vento, spiaggia, natura, laguna, sport, oltrechè realizzare percorsi continuativi con Persone assistite dai Centri Salute Mentale e coinvolgere gli stessi assistiti attivamente non solo quali fruitori delle iniziative ma anche quali operatori volontari di supporto all’organizzazione delle stesse contribuendo a migliorare la qualità della quotidianità con ricadute in termini di autostima, acquisizione di competenze e conoscenze, miglioramento delle relazioni sociali, riconoscimento di ruoli, più in generale del

benessere psico-fisico.

Non è la prima volta che Tiliaventum riceve riconoscimenti per le prestigiose e innovative iniziative inclusive: sono recenti anche lo Award Of Excellence da Accessible Travel Foundation, e il primo premio alla Accessibility Photo Competition dal European Disability Forum oltre a quanto ricevuto dalla Commissione Europea-Direzione Generale Affari Marittimi-European Maritime Days cui Tiliaventum ha partecipato e riconosciuta quale best practis al Summit Internazionale del Turismo Accessibile nel 2025.

Questo premio giunge a conclusione del periodo triestino in Barcolana, dove l’associazione, oltre a partecipare alla famosissima regata sempre con equipaggi inclusivi come organizza ormai da anni, si presenta nel Villaggio Barcolana sulle rive della Città con un proprio stand durante tutta la settimana precedente dedicato al mondo del mare, dello sport, dell’accessibilità e inclusione e offrendo veleggiate gratuite nella festosa atmosfera triestina coinvolgendo, tra gli operatori volontari come prima accennato, anche persone assistite dai Centri Salute Mentale.

Da Tiliaventum ci confermano che in quest’ultima occasione, la Barcolana appunto, la vittoria più significativa sono i sorrisi e i messaggi ricevuti da chi ha partecipato, tra cui: “Grazie mille per aver donato a noi il vostro prezioso tempo, grazie per averci insegnato tante cose interessanti, grazie per dolcezza che ha scaldato i cuori di tutti. Quello che fate è qualcosa di talmente prezioso che forse neanche immaginate! Portate un po’ di sereno nelle vite di persone con tanta sofferenza. Chissà che quella pace che abbiamo trovato in mezzo al mare possa entrare negli animi delle persone che aiutate con queste iniziative. Un grande abbraccio, Buon vento !”

La cerimonia di consegna della Menzione speciale del Premio Turismi Accessibili si è tenuta a Francavilla al Mare presso la Sala delle Tele del Museo Michetti.