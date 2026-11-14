La vela mondiale si riunisce a Qingdao

Il viale delle bandiere al Centro internazionale della vela di Qingdao. Foto: Gmbsfd / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Dal 16 al 21 novembre, in Cina, comitati, Council e General Assembly decidono regole, eventi e priorità della vela. Mercoledì 18 la cerimonia degli Awards, alle 12:00 ora italiana.

Da lunedì 16 a sabato 21 novembre Qingdao, in Cina, ospita la World Sailing Annual Conference 2026, l’appuntamento annuale in cui le Federazioni nazionali di quasi 140 paesi si ritrovano per decidere regole, eventi e priorità della vela mondiale. L’Italia arriva all’appuntamento anche con un occhio ai quattro finalisti dei World Sailing Awards.

I lavori cominciano domenica 15 con il Board. Seguono le riunioni di comitati, sub-comitati e commissioni, che esaminano le proposte e preparano i piani di lavoro del 2027, e i due appuntamenti del Council, mercoledì 18 e sabato 21. A chiudere, sabato 21 alle 14:00 locali (le 7:00 in Italia), la General Assembly.

Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela: «La Annual Conference è il luogo in cui si definisce il futuro della vela mondiale, ed è motivo di orgoglio che l’Italia vi partecipi con tante competenze: un rappresentante nel Council, dirigenti alla guida di comitati e molti componenti di commissioni e sub-comitati. Mercoledì sera faremo il tifo per Maria Giubilei, Medea Falcioni, Federico Pilloni e Luna Rossa Team: qualunque sia il verdetto, essere tra i finalisti è già un grande risultato per tutta la vela italiana».

Mercoledì 18 novembre, alle 19:00 locali, al Qingdao International Conference Center si tiene la cerimonia dei World Sailing Awards. Le finaliste e i finalisti italiani sono quattro: Maria Giubilei per il Rolex World Sailor of the Year femminile, Medea Falcioni e Federico Pilloni per lo Young World Sailor of the Year, rispettivamente femminile e maschile, e Luna Rossa Team per il Team of the Year. I vincitori sono scelti per metà dal voto del pubblico e per metà da un panel di giudici di World Sailing; le votazioni online si sono chiuse lunedì 2 novembre e i nomi saranno resi noti durante la cerimonia.

World Sailing ha annunciato che le sessioni aperte della conferenza saranno trasmesse in diretta sul suo canale YouTube. Sport Vela segue i lavori con uno speciale che raccoglie il programma con l’ora italiana, i profili dei finalisti, l’elenco di tutti i componenti degli organi di World Sailing e, dal 16 novembre, i resoconti quotidiani dai comitati e dalle riunioni: sportvela.net/world-sailing-annual-conference-2026