Tutto pronto a Marina Monfalcone per il lancio della Red Bull Sailing Academy

Sabato 5 luglio 2025 una straordinaria giornata aperta al pubblico tra esibizioni adrenaliniche e ospiti d’eccezione

Monfalcone (GO) – Conto alla rovescia alla Marina Monfalcone per l’inaugurazione della Red Bull Sailing Academy: sabato 5 luglio, dalle ore 13 fino a mezzanotte, una grande festa aperta a tutti, con la presenza di campioni dello sport, esibizioni spettacolari e concerti.

La Marina Monfalcone si trasformerà in un vero e proprio villaggio dello sport e dell’intrattenimento per celebrare l’apertura della Red Bull Sailing Academy. Tra le attrazioni più attese, l’exhibit con due autentiche “chicche” per gli appassionati di motori: la MotoGP Bike RC16 e la monoposto di Formula 1 RB18, che potranno essere ammirate da vicino.

L’evento è gratuito e accessibile a tutti, e si articolerà attraverso i diversi spazi del Marina. L’apertura dei cancelli è prevista alle 13: le prime ore saranno dedicate al mondo della vela, con la partecipazione del Red Bull ITA Sail GP Team e dei suoi protagonisti, tra cui Jimmy Spithill e Ruggero Tita, che incontreranno il pubblico.

Per gli appassionati sarà un’occasione imperdibile per esplorare la Red Bull Sailing Academy: un hub all’avanguardia pensato per lo sviluppo dei futuri campioni della vela, con spazi dedicati all’allenamento tecnico, alla preparazione fisica e alla cura dell’atleta a 360 gradi. Monfalcone si candida così a diventare un centro nevralgico per la preparazione olimpica nel mondo della vela.

Alle 15 si accenderà il primo grande show della giornata: nell’area terrazza, tra food truck e punti ristoro, si terrà il BMX Show con due leggende del freestyle su due ruote: l’austriaco Senad Grosic e il croato Marin Ranteš. Lo spettacolo verrà replicato anche alle 18.30, sempre nella stessa area.

Dalle 17 inizieranno le esibizioni dei grandi campioni di sport estremi. Il primo a scendere in campo – anzi, in acqua – sarà Nikolas Plytas, 30 anni, greco, campione europeo di sci nautico e star del web con oltre 2,5 milioni di follower su TikTok. Plytas, noto per le sue acrobazie in wakeboard, surf, wing foiling, foilboarding e snowboard, si esibirà nello specchio d’acqua tra le banchine con manovre mozzafiato, tra cui il celebre “double backflip” che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

A seguire, alle 17.30 e poi alle 19.00, sarà la volta dello Slackline Show con Jaan Roose, tra i più noti atleti della disciplina. Estone, classe 1992, Roose è celebre in Italia per aver attraversato a piedi lo Stretto di Messina su una slackline lunga 3,6 km. È l’unico atleta ad aver mai eseguito un salto mortale all’indietro su una slackline: un vero fuoriclasse.

Dalle ore 18 il cielo sopra la Marina Monfalcone sarà teatro di un emozionante spettacolo di tuffi da grandi altezze, grazie a una gru appositamente allestita per un’esibizione speciale del Red Bull Cliff Diving, con i migliori atleti del circuito.

Alle 19.30 la festa si sposterà sulla spiaggia, dove prenderà vita l’afterparty: in acqua tornerà Nikolas Plytas, affiancato dal campione italiano Massimiliano Piffaretti, tra i wakeboarder più amati a livello internazionale.

A chiudere la giornata sarà la musica, con performance live in spiaggia e una festa che continuerà fino a mezzanotte.