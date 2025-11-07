La Federazione Italiana Canottaggio sceglie Suzuki

Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) hanno siglato un accordo che prevede la presenza del logo Suzuki sulle divise ufficiali della Nazionale di canottaggio, impegnati nelle principali competizioni nazionali e internazionali.

Suzuki sosterrà la Federazione durante le attività di assistenza agli equipaggi, motorizzando i battelli con fuoribordo senza patente fino a 40 cavalli, noti per affidabilità, bassi consumi e ridotto impatto ambientale. Fuori dall’acqua, la FIC potrà contare su una flotta di vetture Suzuki che saranno utilizzate come mezzi ufficiali di servizio, garantendo praticità, efficienza e sostenibilità anche negli spostamenti a terra.

“Accogliere Suzuki all’interno della famiglia della Federazione Italiana Canottaggio ha un significato importante. – ha dichiarato Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio – Il Canottaggio e Suzuki condividono valori come innovazione, eccellenza, lavoro di squadra, attenzione alla sostenibilità, all’ambiente e miglioramento continuo, come già dimostrato in occasione dell’iniziativa ‘Insieme per un Po pulito’, realizzata lo scorso giugno a Torino.”

“Il canottaggio è uno sport che mette al centro la forza, la resistenza e la capacità di affrontare la fatica e le difficoltà con spirito di squadra. Sono valori che rispecchiano la filosofia Suzuki e che caratterizzano ogni nostro prodotto. – ha sottolineato Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia – Siamo orgogliosi di collaborare con la Federazione Italiana Canottaggio, sostenendo con la nostra tecnologia e i nostri mezzi il percorso degli atleti azzurri.”

Per Suzuki questa partnership rappresenta un nuovo capitolo nel proprio impegno a sostegno degli sport che richiedono determinazione, disciplina, spirito di squadra e rispetto per l’ambiente. Valori che da sempre ispirano l’azienda e che si riflettono nei suoi prodotti: dai fuoribordo compatti e performanti alle auto leggere e al contempo robuste, versatili e sostenibili, grazie alla gamma 100% ibrida, progettata per affrontare ogni sfida con efficienza e affidabilità.

L’evento, alla presenza dell’assessore alla Cura della Città, al Verde Pubblico e ai Fiumi Francesco Tresso, della delegata Coni Torino Francesca Grilli, della coordinatrice Sport e Salute Valentina Manzi e dei vogatori azzurri Gabriel Soares, Alice Codato, Giovanni Codato, Laura Meriano e Nunzio Di Colandrea, si è tenuto a Torino presso la Reale Società Canottieri Cerea in occasione della 34° edizione della Silverskiff, regata internazionale endurance dedicata alla specialità del singolo con 730 atleti in arrivo da 23 nazioni. Tra loro, anche molte “stelle” presenti a Parigi 2024 e Shanghai 2025. Una grande festa, preceduta sabato dalla manifestazione giovanile Kinderskiff e dalla Silvervintage, regata su imbarcazioni in legno costruite prima del 1992.

Il cammino di FIC e Suzuki è iniziato nel migliore dei modi, con i festeggiamenti del titolo mondiale vinto dall’Italia nel 4 di coppia e l’argento conquistato nell’otto misto ai Mondiali Assoluti di Shanghai. Un percorso poi proseguito con il Memorial “Paolo d’Aloja” di Piediluco (Terni), con gli azzurri in gara insieme a rappresentative di altre sette nazioni in una speciale edizione “sprint” legata alla sostenibilità, e con gli Europei e i Mondiali di Beach Sprint in programma ad Antalya tra ottobre e novembre.

Nel 2026, gli appuntamenti più importanti del calendario internazionale saranno, per il canottaggio “flat”, gli Europei di Varese (30 luglio-2 agosto), i Mondiali di Amsterdam (23-30 agosto), unitamente alle tappe di Coppa del Mondo, ai Giochi del Mediterraneo di Taranto e agli Europei e Mondiali Under 19 e 23. La Nazionale di Beach Sprint gareggerà a Qingdao (Cina) in occasione dei Mondiali dal 15 al 18 ottobre. Suzuki sarà al fianco della FIC anche in occasione del Festival dei Giovani di Ravenna (3-5 luglio), di tutte le edizioni dei Campionati Italiani e degli eventi nazionali.