LUNA ROSSA SPONSOR UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA

Un percorso condiviso con gli atleti di Alto Livello

Luna Rossa e la Federazione Italiana Vela (FIV) annunciano una nuova collaborazione per accompagnare e sostenere le squadre olimpiche, giovanili e parasailing italiane in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

In qualità di Sponsor Ufficiale e Technical Partner della FIV, Luna Rossa vestirà gli atleti federali e il suo logo sarà visibile sulle vele delle varie classi olimpiche. Luna Rossa e FIV condividono da sempre valori e visione, puntando entrambe su eccellenza sportiva, innovazione tecnologica e impegno nella formazione delle nuove generazioni di velisti. Questa partnership suggella, infatti, un legame già consolidato tra le due realtà e amplia la collaborazione avviata nel 2022 con la FIV Foil Academy – Powered by Luna Rossa, nata per formare i giovani talenti italiani della vela foiling.

Nell’ambito dell’accordo, Luna Rossa e FIV collaboreranno anche allo sviluppo tecnologico delle imbarcazioni e delle attrezzature, favorendo ricerca e innovazione. L’obiettivo è condividere competenze, esperienze e know-how maturati nelle campagne di America’s Cup per supportare lo staff tecnico e gli atleti di Alto Livello nel loro percorso di crescita.

Francesco Ettorre, presidente Federazione Italiana Vela, ha detto: «La vita federale è scandita ogni quattro anni da un percorso di formazione e crescita degli atleti di Alto Livello. Questo cammino richiede competenze e contesti di lavoro adeguati alla complessità di uno sport in continua evoluzione. La collaborazione con realtà tecniche di primo piano rappresenta un valore aggiunto per i nostri programmi e per l’intero movimento velico italiano. Questa intesa con Luna Rossa si inserisce in un percorso costruito nel tempo, fondato sulla condivisione di competenze, visione e attenzione allo sviluppo degli atleti. Il Know-how di un Team impegnato nella America’s Cup come quello di Luna Rossa rappresenta, non solo per il nostro movimento, una eccellenza e un acceleratore di crescita. La visione condivisa dei nostri obiettivi agevolerà ovviamente un percorso fortemente integrato che coinvolgerà molti atleti italiani».

«Sono felicissimo dell’avvio di questa partnership, che rafforza un percorso costruito nel tempo su valori e obiettivi comuni», dice Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa. «Da anni il team e la Federazione Italiana Vela condividono un progetto volto all’individuazione e alla formazione dei nuovi talenti di questo sport e sostenere la FIV in vista delle prossime Olimpiadi rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Inoltre, vedere il logo Luna Rossa sulle imbarcazioni olimpiche e accanto alle ragazze e ai ragazzi che si preparano ai Giochi di Los Angeles è motivo di grande orgoglio per tutti noi».

Parallelamente alla nuova collaborazione, Luna Rossa e FIV proseguono insieme nello sviluppo del progetto FIV Foil Academy – Powered by Luna Rossa e in quello dei Clinic Luna Rossa, incontri di formazione tecnica e atletica rivolti ad atleti selezionati dalla FIV e svolti presso la base del team a Cagliari.