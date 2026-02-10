La Federazione Italiana Canottaggio guida Suzuki

-Suzuki consegna due S-Cross alla Federazione Italiana Canottaggio in occasione della storica 43ª D’Inverno sul Po.

-La partnership include il supporto alla mobilità federale e l’utilizzo dei fuoribordo Suzuki nelle attività in acqua.

-Una collaborazione strategica a sostegno dello sport, dell’innovazione e della sostenibilità.

In occasione della 43ª edizione della D’Inverno sul Po, storica regata internazionale di gran fondo organizzata dalla Società Canottieri Esperia, in programma sabato 7 e domenica 8 febbraio, Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) consolidano la propria collaborazione con la consegna di due vetture Suzuki S-Cross Hybrid.

La D’Inverno sul Po rappresenta da oltre quarant’anni un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo nazionale e internazionale, capace di coniugare tradizione, partecipazione e valorizzazione del territorio torinese. Un contesto ideale per sottolineare una partnership fondata su valori condivisi quali affidabilità, innovazione, sostenibilità e etica sportiva.

Alla cerimonia di consegna presenti Paolo Ilariuzzi, Direttore di Divisione Moto e Fuoribordo di Suzuki Italia, e il Vicepresidente della Federazione Italiana Canottaggio Fabrizio Quaglino, che ricopre attualmente il ruolo di Presidente pro tempore della FIC, insieme a dirigenti federali, atleti e rappresentanti istituzionali.

Le due S-Cross Hybrid, crossover della gamma Suzuki, sono equipaggiate con tecnologia ibrida, trazione integrale AllGrip select, e dotate dei principali sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Efficienza nei consumi, versatilità e affidabilità rendono S-Cross Hybrid particolarmente adatta a supportare le attività operative e logistiche della Federazione su tutto il territorio nazionale.

La consegna delle vetture si inserisce in un rapporto di collaborazione strutturato e continuativo tra Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio, che si estende anche alle attività in acqua. Suzuki affianca infatti la FIC attraverso l’utilizzo dei motori fuoribordo Suzuki installati sulle imbarcazioni federali impiegate per allenamenti, assistenza alle regate e servizi di sicurezza durante le competizioni.

Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, ha dichiarato: “La collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio rappresenta per Suzuki un impegno concreto a sostegno dello sport italiano. Attraverso soluzioni di mobilità efficienti e affidabili, sia su strada sia in acqua, contribuiamo allo svolgimento delle attività federali, condividendo valori quali rispetto, sostenibilità e attenzione alle nuove generazioni”.

Fabrizio Quaglino, Vicepresidente e Presidente pro tempore della Federazione Italiana Canottaggio, ha commentato: “Il rapporto con Suzuki è per la Federazione un supporto di grande valore operativo e strategico. La disponibilità delle vetture e il contributo tecnico garantito dai motori fuoribordo rappresentano strumenti fondamentali per assicurare efficienza, sicurezza e continuità alle nostre attività sportive e istituzionali”.

La D’Inverno sul Po 2026 conferma il proprio ruolo centrale nel calendario remiero, anche grazie alle numerose iniziative collaterali, tra cui il Trofeo Fondazione Mario ed Ofelia Martoglio, dedicato alle categorie Special Olympics, e il raduno delle categorie giovanili Under 17, Under 19 e Under 23, con la presenza di atleti di livello internazionale e medagliati europei e mondiali.

Tra gli atleti presenti, spiccano:

Giacomo Matteucci (SC Armida) e Tito Christoforakis (Cus Torino), campioni mondiali Under 23 nel doppio Pesi Leggeri

Paolo Falossi (RSC Cerea), vicecampione europeo nel quattro senza Under 23

Marta Ravizza (SC Caprera), campionessa europea nell’otto Under 19

Attraverso questa partnership, Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio ribadiscono una visione condivisa orientata alla valorizzazione dello sport, all’innovazione tecnologica e allo sviluppo sostenibile, rafforzando un percorso comune a supporto del canottaggio italiano