FEDERAZIONE ITALIANA VELA ADOTTA IL MANIFESTO DELLA PREVENZIONE DI FONDAZIONE AIRC “OGNI MOVIMENTO CONTA”

Un impegno concreto per promuovere una cultura della prevenzione accessibile, inclusiva e sostenibile tra tesserati, Circoli Velici affiliati e grande pubblico di sportivi e appassionati.

Roma – Federazione Italiana Vela (FIV) ha sottoscritto ieri il Manifesto della Prevenzione “Ogni movimento conta”, il documento programmatico ideato da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro per diffondere una cultura della prevenzione accessibile, inclusiva e sostenibile. Il progetto, lanciato lo scorso febbraio, ha ottenuto il patrocinio di Fondazione Milano Cortina 2026 e l’adesione di importanti realtà del mondo imprenditoriale e dei media.

UN IMPEGNO CHE UNISCE COMUNICAZIONE, SPORT E RESPONSABILITÀ SOCIALE

Numerosi studi hanno dimostrato che il 40% circa dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile1 attraverso l’adozione di sane abitudini: non fumare, praticare attività fisica, scegliere un’alimentazione varia ed equilibrata in linea con la dieta mediterranea, limitare l’alcol, aderire a vaccinazioni e screening raccomandati per la diagnosi precoce. Il Manifesto della Prevenzione nasce proprio da queste evidenze, con l’obiettivo di promuovere comportamenti e scelte consapevoli per ridurre i principali fattori di rischio oncologici modificabili.

Il documento si articola in dieci punti che intrecciano i valori dello sport con i principi fondamentali della prevenzione e della salute. Dalla costanza all’importanza del benessere mentale, dalla forza del gruppo al valore dell’esempio, il Manifesto invita cittadini, istituzioni, enti e imprese a impegnarsi per il benessere collettivo.



Per approfondire: https://www.airc.it/manifesto-della-prevenzione

L’adesione al Manifesto rientra nelle attività del programma ‘Buon Vento per la Ricerca’ con il quale FIV, già dallo scorso anno, ha scelto di sostenere la missione di AIRC. Con la firma di ieri, la Federazione si impegna a diffondere messaggi di salute e prevenzione tra i tesserati, nei Circoli Velici affiliati, sui canali digitali e in occasione di eventi sul territorio, raggiungendo così un pubblico ampio di atleti, famiglie e appassionati.

“La Federazione Italiana Vela è orgogliosa di essere al fianco di Fondazione AIRC nel progetto ‘Buon Vento per la Ricerca’ – sottolinea Francesco Ettorre, Presidente FIV -. Insieme promuoveremo la prevenzione e il sostegno alla ricerca oncologica, in occasione del nostro prossimo centenario e di appuntamenti strategici come il Velista dell’Anno e il Campionato Italiano Assoluto d’Altura, attraverso iniziative concrete che coinvolgeranno l’intera community velica nazionale. La firma del Manifesto della Prevenzione ‘Ogni movimento conta’ vedrà la sua attuazione con momenti di raccolta fondi e attività di sensibilizzazione nel tessuto del nostro sport.”

“La firma del Manifesto è un passo importante nel rafforzamento della collaborazione che ci lega a Federazione Italiana Vela – dichiara Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato Fondazione AIRC -. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma l’avvio di un percorso condiviso che ci permette di portare la prevenzione al centro della vita delle persone, con strumenti semplici, accessibili e basati sulle evidenze scientifiche. Le scelte quotidiane possono contribuire a ridurre significativamente il rischio di sviluppare un tumore. Condividere questo percorso con tutto il mondo FIV ci consente di amplificare il messaggio e raggiungere comunità diverse, trasformando i valori dello sport in un motore di salute per tutti.”

Nei prossimi mesi i contenuti del Manifesto verranno declinati in materiali divulgativi per la cittadinanza, progetti educational per le scuole, contenuti social e digital dedicati, e una campagna di comunicazione che vedrà anche il coinvolgimento di ambassador e creator.