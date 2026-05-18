Anywave Safilens e Fondazione Banca degli Occhi insieme per promuovere la cultura della donazione: una partnership di valore per i prossimi due anni

Una collaborazione che unisce sport, innovazione e impegno sociale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della donazione di tessuti oculari.

Anywave, squadra velica riconosciuta per il suo spirito competitivo e l’attenzione all’innovazione, annuncia con orgoglio l’avvio di una collaborazione biennale con la Fondazione Banca degli Occhi.

Nell’ambito di questo accordo, l’imbarcazione Anywave e il suo team assumeranno il ruolo di Ambassador ufficiali della Fondazione per i prossimi due anni, contribuendo attivamente alla diffusione di un messaggio di grande valore sociale: l’importanza della donazione e della ricerca nel campo della salute oculare.

Determinante nella nascita della partnership è stato il ruolo di Safilens, Main Sponsor di Anywave, che da anni collabora con la Fondazione Banca degli Occhi e ha fortemente promosso la creazione di questo progetto congiunto, rafforzando il legame tra innovazione nel settore oftalmico e impegno sociale.

Attraverso la partecipazione a regate, eventi e iniziative di comunicazione, Anywave diventerà un veicolo privilegiato per aumentare la consapevolezza del pubblico su temi fondamentali quali la donazione di cornee e tessuti oculari, la prevenzione e il progresso scientifico. Il mare, da sempre simbolo di sfida e visione, si trasforma così in una piattaforma di sensibilizzazione capace di raggiungere un pubblico ampio e diversificato.

A conferma della concretezza dell’impegno assunto, il team Anywave ha recentemente visitato la Fondazione Banca degli Occhi per conoscere da vicino l’attività svolta quotidianamente dalla struttura, comprendendone la dedizione, l’elevato valore umano e l’eccellenza scientifica. Questo percorso di incontro e formazione consentirà al team di svolgere il ruolo di Ambassador in modo consapevole, corretto ed efficace, diventando portavoce autentico della missione della Fondazione e dei valori legati alla cultura della donazione.

Un primo importante segnale della rilevanza dell’iniziativa arriva dal mondo della vela internazionale: l’organizzazione della regata Brindisi-Corfù, giunta alla quarantesima edizione (https://www.brindisi-corfu.com), ha già scelto di aderire al progetto, confermando la volontà del settore di sostenere attivamente la diffusione della cultura della donazione. Questa prima iniziativa, inoltre, ha riscosso il supporto del Centro Regionale Trapianti della regione Puglia tramite il Coordinatore Prof. Loreto Gesualdo.

La collaborazione con Anywave consentirà inoltre un accesso diretto e qualificato a quei territori per i quali la Fondazione Banca degli Occhi rappresenta un centro di riferimento: Veneto e Friuli-Venezia Giulia per i trapianti di cornea, la Provincia Autonoma di Trento per la raccolta di tessuti, e Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia per le attività di donazione e formazione — aree che non dispongono di una banca degli occhi propria. In questo contesto, la presenza attiva del team nelle principali manifestazioni veliche diventa uno strumento concreto per rafforzare la sensibilizzazione e il dialogo con le comunità locali.

“Questa collaborazione rappresenta per noi un’opportunità concreta di dare un contributo che va oltre lo sport,” afferma Alberto Leghissa, team manager di Anywave. “Essere Ambassador della Fondazione Banca degli Occhi significa sostenere una causa che ha un impatto reale sulla vita delle persone.”

La Fondazione Banca degli Occhi, realtà di eccellenza riconosciuta a livello europeo per attività di trapianto, ricerca e innovazione, vede nella partnership con Anywave un’importante leva per amplificare il proprio messaggio. “Lo sport ha una straordinaria capacità di coinvolgere ed emozionare. Grazie ad Anywave Safilens, possiamo portare il nostro impegno ancora più lontano,” dichiara Enrico Vidale, Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne e Raccolta Fondi presso Fondazione Banca degli Occhi.

La collaborazione si svilupperà lungo un percorso di due anni, durante i quali saranno realizzate attività congiunte di comunicazione, eventi dedicati e iniziative volte a coinvolgere istituzioni, stakeholder e pubblico.

Una rotta condivisa, quella tra Anywave e Fondazione Banca degli Occhi, che punta a generare valore non solo in termini di visibilità, ma soprattutto di impatto sociale concreto.