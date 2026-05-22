Il surf incontra l’eccellenza: torna la Surfing Champions Trophy al Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

Dal 4 all’11 settembre 2026, il resort ospita la 14ª edizione della competizione su invito più esclusiva del panorama del surf internazionale

Il Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa annuncia il ritorno della Surfing Champions Trophy, in programma dal 4 all’11 settembre 2026, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più iconici e distintivi del surf mondiale.

Ambientata lungo il celebre reef break di Sultans, tra i più rinomati dell’Oceano Indiano, la competizione riunisce un selezionato gruppo di atleti di livello internazionale in un format unico, che combina precisione tecnica, varietà di approcci e stile individuale.

Giunta alla sua 14ª edizione, la Surfing Champions Trophy è una delle poche competizioni invitation-only capaci di attrarre alcune delle personalità più influenti della disciplina, dando vita a un confronto che va oltre la performance e abbraccia l’essenza stessa del surf.

A differenza delle competizioni tradizionali, la Surfing Champions Trophy si distingue per un format che mette al centro l’interpretazione dell’onda.

Gli atleti si sfidano infatti in tre categorie – single fin, twin fin e thruster – esplorando tre diverse epoche e filosofie del surf, in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione.

Il risultato è una competizione dinamica e altamente spettacolare, in cui tecnica e creatività convivono, offrendo uno storytelling unico sia per gli appassionati sia per un pubblico più ampio.

Una line-up di leggende del surf

Dal suo debutto nel 2011, la Surfing Champions Trophy ha visto alternarsi alcuni tra i nomi più iconici della scena internazionale, tra cui Kelly Slater, Joel Parkinson, Taj Burrow, Shane Dorian e Dave Rastovich. Un palmarès che riflette la capacità dell’evento di attrarre surfer di altissimo livello, accomunati da un approccio distintivo e da una forte identità stilistica.

L’edizione 2025 ha segnato uno dei momenti più intensi nella storia recente del contest, con la vittoria del tahitiano Michel Bourez, protagonista di una performance straordinaria culminata con un punteggio perfetto nella finale, nonostante un infortunio subito nelle fasi precedenti. Un risultato che ha ulteriormente rafforzato il posizionamento della Surfing Champions Trophy come piattaforma d’eccellenza per il surf di alto livello.

Per il 2026, la line-up sarà annunciata nei prossimi mesi e promette di confermare il carattere esclusivo e altamente competitivo della manifestazione.

Un’esperienza immersiva tra sport e lifestyle

Oltre alla competizione, la Surfing Champions Trophy rappresenta un’esperienza immersiva che riflette l’identità del Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa come destinazione di riferimento per il surf di alta gamma.

Gli ospiti hanno la possibilità di accedere a programmi dedicati, come il Surf’s Up package, che include sessioni di coaching con professionisti Tropicsurf, uscite verso gli spot più iconici dell’atollo e massaggi post-surf presso ŪRJĀ Naturopathy Island.

A completare l’esperienza, una serie di eventi esclusivi accompagna le serate, creando un contesto in cui atleti, ospiti e storyteller condividono lo stesso spazio, in un’atmosfera intima e sofisticata.

In un contesto dove natura, performance e ospitalità si incontrano, la Surfing Champions Trophy continua a rappresentare una piattaforma unica, capace di raccontare il surf nella sua forma più autentica e contemporanea.

Ancora una volta, le Maldive si confermano non solo come una destinazione d’eccezione, ma come uno dei luoghi in cui il surf trova una delle sue espressioni più pure e spettacolari.