Il premio Velista dell’Anno 2026 al genovese doc Dario Castiglia

Armatore del Baltic 65 REMAX One, Castiglia è stato premiato nella categoria Owner

per la rinascita sportiva dell’imbarcazione dopo i successi internazionali conquistati nel 2025

Dalle regate internazionali fino ai principali riconoscimenti della vela italiana. Dario Castiglia, genovese, armatore e timoniere del Baltic 65 REMAX One è Velista dell’Anno 2026 nella categoria Owner, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del panorama velico nazionale conferito nell’ambito della 35ª edizione del premio promosso dal Giornale della Vela. Castiglia, socio dello Yacht Club Italiano è stato premiato per i risultati sportivi ottenuti con REMAX One e per il percorso umano e tecnico che ha riportato l’imbarcazione ai massimi livelli delle regate offshore internazionali dopo il grave incidente avvenuto durante la Maxi Yacht Rolex Cup di Porto Cervo nel 2023 che aveva causato danni tali da mettere in discussione il futuro stesso del Baltic 65.

Da quella difficoltà è nato un lungo lavoro di due anni che ha portato non solo al completo restauro dell’imbarcazione, ma anche alla costruzione di un team competitivo e coeso, capace di riportare REMAX One ai massimi livelli delle regate d’altura. Il ritorno alle competizioni dopo l’incidente è stato segnato da risultati significativi. REMAX One ha vinto alla ARC 2025 nella categoria Racing, una delle traversate oceaniche più iconiche e impegnative del panorama internazionale. Inoltre, ha conseguito il secondo posto alla St. Maarten Heineken Regatta 2026 nella classe CSA2, confermando la continuità di performance dell’imbarcazione nel circuito internazionale.

La giuria del Velista dell’Anno ha motivato il conferimento del premio a Dario Castiglia sottolineandone le doti sportive e umane come segue “l’amore viscerale e resiliente dimostrato verso la propria barca e la capacità di trasformare una situazione critica in un progetto sportivo di successo, culminato con la vittoria della ARC 2025”. Castiglia, che oltre ad essere un velista è anche CEO & Founder del network immobiliare REMAX Italia, ha così commentato “La vela è una scuola di vita: insegna la resilienza, la capacità di reagire e il valore del lavoro di squadra. Dopo l’incidente abbiamo scelto di non arrenderci e di riportare in mare una barca che per noi ha un significato speciale. Questo premio è il risultato di un percorso condiviso con un equipaggio straordinario”.

Il calendario sportivo di REMAX One, oggi considerata una delle imbarcazioni di riferimento nelle regate offshore internazionali, proseguirà con i prossimi importanti appuntamenti internazionali: la partecipazione alla Millevele nello scenario di Genova, città natale di Castiglia, e la presenza a Les Voiles de Saint-Tropez, due eventi simbolo della grande vela mediterranea.

Nel corso dell’evento di premiazione a Cala de Medici sono stati assegnati anche gli altri riconoscimenti del Velista dell’Anno 2026. Il titolo assoluto è andato al kiter Riccardo Pianosi, premiato per i successi conquistati a livello mondiale ed europeo nella disciplina olimpica del kite. Il premio Innovation è stato assegnato a Giovanni Soldini per il contributo portato all’innovazione nella vela oceanica. Premio speciale Tribute al Red Bull Italy SailGP Team guidato da Jimmy Spithill, protagonista dell’ingresso dell’Italia nel circuito internazionale SailGP. Il premio Passion è stato attribuito ad Aldo Fumagalli, mentre il riconoscimento Young è andato al PoliMi Sailing Team.