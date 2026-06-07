RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES: DA ST.PETERSBURG LA STAGIONE ENTRA ORA NEL VIVO

James Lichtenstein si tuffa dalla piattaforma di 27 metri durante la giornata finale della seconda tappa della Red Bull Cliff Diving World Series a St. Petersburg – Credit Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Dopo la seconda tappa in Florida, il circuito prosegue verso l’Europa: Kaylea Arnett e James Lichtenstein firmano la prima doppietta USA nella storia della World Series, l’italiano Davide Baraldi chiude sesto tra gli uomini e cresce l’attesa per l’appuntamento di Polignano del 25-27 settembre

James Lichtenstein si tuffa dalla piattaforma di 27 metri durante la giornata finale della seconda tappa della Red Bull Cliff Diving World Series a St. Petersburg – Credit Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Milano – Dopo l’esordio tra le scogliere di Bali, la Red Bull Cliff Diving World Series 2026 ha scritto un nuovo capitolo a St. Petersburg, in Florida, seconda tappa della stagione e prima volta assoluta del circuito nel Sunshine State. Una gara ad alta tensione, davanti a 50.000 spettatori tra terra e acqua, che ha acceso la corsa al King Kahekili Trophy e aperto il percorso verso l’Europa, dove il calendario farà tappa prima a Copenhagen e Mostar, per poi arrivare in Italia, a Polignano a Mare, dal 25 al 27 settembre.

A St. Petersburg è stata la giornata degli Stati Uniti. Kaylea Arnett e James Lichtenstein hanno firmato una doppietta storica, diventando i primi due atleti americani a vincere nello stesso evento nei 17 anni di storia della Red Bull Cliff Diving World Series.

Nella gara femminile, Kaylea Arnett ha conquistato la prima vittoria in carriera dalla piattaforma dei 21 metri con 361.45 punti, superando per appena un decimo Rhiannan Iffland, seconda con 361.35. Un margine minimo, che ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive della campionessa australiana. A completare il podio, davanti al pubblico di casa, l’altra statunitense Lisa Faulkner con 345.90 punti.



I vincitori James Lichtenstein e Kaylea Arnett – Credit Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Tra gli uomini, James Lichtenstein ha trasformato l’energia di St. Petersburg in una prova di forza. Il 31enne americano ha chiuso con 429.60 punti, imponendosi davanti ad Aidan Heslop, vincitore della tappa inaugurale di Bali, e al rumeno Constantin Popovici. Decisivo il suo ultimo tuffo, un Back 5 Somersaults Tuck premiato con 9 dai giudici e indicato come miglior tuffo della competizione.

Dopo il secondo posto alla World Aquatics High Diving World Cup, il tuffatore azzurro Davide Baraldi è stato chiamato a gareggiare come wildcard nella Red Bull Cliff Diving World Series in Florida e ha chiuso al sesto posto con 361.85 punti. Questo risultato potrebbe offrirgli la possibilità di gareggiare come wildcard anche in occasione dell’attesissima tappa di Polignano a Mare.

Dal 25 al 27 settembre, Polignano a Mare tornerà infatti a ospitare la Red Bull Cliff Diving World Series, confermandosi una delle location simbolo del calendario. Le scogliere affacciate sull’Adriatico, il pubblico raccolto tra balconi, terrazze e barche, e l’impatto visivo del centro storico sospeso sul mare rendono la competizione pugliese uno degli appuntamenti più iconici della stagione.

Dopo due tappe, Rhiannan Iffland mantiene la leadership nella classifica femminile con 37 punti, davanti a Kaylea Arnett e Molly Carlson, entrambe a quota 25. Tra gli uomini, Aidan Heslop resta in testa con 36 punti, seguito da James Lichtenstein a 34 e Jonathan Paredes a 22. Il circuito proseguirà ora verso Copenhagen, dove il 27 giugno gli atleti si tufferanno dal tetto dell’iconica Opera House, prima di fare tappa a Mostar e poi approdare in Italia.

La Red Bull Cliff Diving World Series entra così nel vivo: dopo le acque indonesiane e il debutto assoluto in Florida, la stagione guarda all’Europa e prepara il suo ritorno a Polignano a Mare, dove gli atleti italiani avranno l’occasione di misurarsi in una delle cornici più spettacolari e attese dell’anno.



Credit Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Risultati Red Bull Cliff Diving World Series St. Petersburg

Donne

Kaylea Arnett USA – 361.45 punti

Rhiannan Iffland AUS – 361.35

Lisa Faulkner USA – 345.90

Uomini

James Lichtenstein USA – 429.60 punti

Aidan Heslop GBR – 403.20

Constantin Popovici ROU – 379.55

Classifiche Red Bull Cliff Diving World Series dopo 2 tappe

Donne

Rhiannan Iffland AUS – 37 punti

Kaylea Arnett USA – 25

Molly Carlson CAN – 25

Uomini

Aidan Heslop GBR – 36 punti

James Lichtenstein USA – 34

Jonathan Paredes MEX – 22