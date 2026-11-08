Protagonist 7.50: premiati i protagonisti della stagione 2026

Dopo l’assemblea dei soci, una serata dedicata ai vincitori di Short e Long Series. La Classe guarda al trentennale del 2027.

Desenzano del Garda– Una giornata dedicata alla vita associativa, ai risultati sportivi e al futuro della Classe Protagonist 7.50. Sabato 7 novembre si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Italiana Classe Protagonist 7.50 ASD, seguita da una cena conviviale al termine della quale sono stati premiati i protagonisti della stagione agonistica 2026.

All’assemblea ha partecipato anche Domenico Foschini, consigliere della Federazione Italiana Vela, che ha donato alla Classe il gagliardetto e la bandiera FIV, a testimonianza dell’apprezzamento federale per l’attività svolta dalle classi monotipo.

Short Series: General Lee vince l’Overall, Andrea Barzaghi primo tra gli Armatori-Timonieri

Nella Short Series, il circuito dedicato alle regate tra le boe, la vittoria nella classifica Overall è andata a General Lee (ITA 53) di Patrizia Anele, della Società Canottieri Garda Salò. Con 22 punti, General Lee ha preceduto Gattone (ITA 44) di Massimiliano Docali, del Circolo Nautico Brenzone, secondo con 52 punti, e Yerba 3 (ITA 51) di Andrea Barzaghi, della Società Canottieri Garda Salò, terzo con 55 punti.

Particolarmente combattuta la classifica Armatori-Timonieri, che ha visto prevalere Andrea Barzaghi, al timone di Yerba 3, con 33 punti. Alle sue spalle Massimiliano Docali, su Gattone, secondo con 34 punti, e Tommaso Dal Cin, su Baffun 2, terzo con 46 punti.

Le classifiche sono rimaste invariate dopo il mancato svolgimento delle ultime prove previste al Trofeo Alta Velocità, non disputate per mancanza di vento.

Long Series: Gattone vince l’Overall, Massimiliano Docali primo tra gli Armatori-Timonieri

Nella Long Series, il circuito dedicato alle regate su percorsi più lunghi, Gattone (ITA 44) di Massimiliano Docali ha conquistato il primo posto nella classifica Overall, davanti a Baffun 2 (ITA 17) di Tommaso Dal Cin e Rilù (ITA 47) di Tom Fusato.

Gattone e Baffun 2 hanno concluso a pari punti, 13, con la vittoria assegnata a Gattone in base ai criteri di spareggio.

Nella classifica Armatori-Timonieri, il successo è andato a Massimiliano Docali, del Circolo Nautico Brenzone, con 11 punti. Secondo posto, sempre a quota 11, per Tommaso Dal Cin, del Vela Club Campione del Garda, mentre Tom Fusato, del Circolo Nautico Brenzone, ha completato il podio con 19 punti.

Per Docali si chiude così una stagione di grande continuità, con la vittoria nella Long Series Armatori-Timonieri e il secondo posto nella Short Series della stessa categoria.

Verso il trentennale del 2027

L’assemblea è stata anche l’occasione per analizzare la partecipazione alle regate e confrontarsi sulle iniziative per rafforzare l’attività della Classe.

Accanto ai risultati sportivi, l’attenzione dell’Associazione resta rivolta al coinvolgimento degli armatori, alla continuità dell’attività agonistica e alla tutela della monotipia, elemento fondante dell’identità del Protagonist 7.50.

Il 2027 segnerà il trentesimo anniversario della Classe: un’occasione per valorizzarne la storia, riunire gli equipaggi che ne hanno fatto parte e promuovere nuove opportunità di partecipazione.