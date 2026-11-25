La nuova Fondamenta Guglielmo Guglielmi si trova a Sant’Elena, all’ingresso del sodalizio. Un riconoscimento alla memoria di chi, 76 anni fa, contribuì a dare vita a una delle realtà veliche più importanti della città. Per il circolo arriva a pochi giorni dal conferimento della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI.

VENEZIA – Una fondamenta per ricordare chi ha contribuito a scrivere le prime pagine della storia della vela veneziana. Si è svolta al Porticciolo Egidio De Zottis, a Sant’Elena, la cerimonia ufficiale di intitolazione della Fondamenta Guglielmo Guglielmi, dedicata al fondatore e primo presidente del Diporto Velico Veneziano.

La nuova denominazione riguarda la riva che conduce all’ingresso del circolo e rappresenta un riconoscimento di particolare significato per il sodalizio, che per la prima volta nella propria storia ottiene un vero e proprio indirizzo toponomastico e un numero civico all’interno della città di Venezia.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Diporto Velico Veneziano Alvise Dolcetta, l’assessore comunale alla Toponomastica Alessandro Scarpa Marta, il consigliere comunale Andrea Baretta e i familiari di Guglielmo Guglielmi, rappresentati dal nipote Enrico. Presenti inoltre numerose autorità del mondo sportivo e istituzionale, tra cui i rappresentanti dei circoli velici cittadini e della Federazione Italiana Vela.

«L’intitolazione della riva che conduce all’ingresso del Diporto Velico Veneziano a Guglielmo Guglielmi rappresenta un momento di grande significato per il nostro sodalizio – dichiara il presidente Alvise Dolcetta –. Accogliamo con orgoglio questo riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale, che ha accolto la proposta del nostro Consiglio direttivo, rendendo omaggio al primo presidente del Diporto Velico Veneziano».

Guglielmo Guglielmi guidò il sodalizio per undici anni, accompagnandolo nella delicata fase della fondazione e contribuendo a costruirne le basi nei primi anni di attività. Il Diporto Velico Veneziano nacque 76 anni fa dall’iniziativa di un piccolo gruppo di amici, riuniti attorno a una passerella di legno e accomunati dalla passione per il mare e la vela.

«Grazie anche alla collaborazione dei suoi familiari, che ringrazio per aver condiviso preziose testimonianze e ricordi, abbiamo potuto approfondire la storia di quel primo gruppo di soci, animato da grande passione, determinazione e spirito di iniziativa», prosegue Dolcetta.

Da quel primo nucleo è cresciuta una realtà che oggi conta quasi 500 soci, organizza oltre 17 manifestazioni veliche all’anno e rappresenta un importante punto di riferimento per l’attività sportiva giovanile e per la vela d’altura. Tra gli appuntamenti di rilievo organizzati dal circolo figurano il Trofeo Rizzotti, il Campionato Italiano Micro e la Transadriatica.

La ricostruzione delle origini del sodalizio ha richiesto anche un importante lavoro di recupero della memoria storica, dopo che l’acqua granda del 2019 aveva compromesso gran parte dell’archivio dell’associazione. Grazie al contributo della famiglia Guglielmi, testimonianze e ricordi sono stati raccolti anche in un volume celebrativo pubblicato in occasione del 75° anniversario.

«È da quell’impegno che ha preso forma il Diporto Velico Veneziano di oggi: una realtà con una comunità di soci importante, un’intensa attività sportiva che coinvolge i giovani e la vela d’altura e manifestazioni di rilievo come il Trofeo Rizzotti, il Campionato Italiano Micro e la Transadriatica», sottolinea il presidente.

L’intitolazione assume un valore ancora più significativo perché arriva a pochi giorni da un altro importante traguardo per il sodalizio: il conferimento della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, assegnata al Diporto Velico Veneziano nel corso della cerimonia svoltasi a Verona.

«Questa intitolazione assume un valore ancora più significativo perché arriva a pochi giorni dal conferimento della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI. Due riconoscimenti che ci rendono particolarmente orgogliosi e che rappresentano un omaggio non soltanto alla storia del nostro sodalizio, ma anche a tutte le persone che, nel corso di oltre 75 anni, hanno contribuito a farlo crescere», conclude Alvise Dolcetta.