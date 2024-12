Motonautica San Nazzaro, un 2024 di traguardi e crescita

Ritrovo natalizio originale con una gara di “Go Kart” per tutto il team, piloti e meccanici, della C&B Racing e Motonautica San Nazzaro, un momento di festa e sport anche per fare il bilancio della stagione agonistica appena conclusa.

Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni per le società piacentine grazie soprattutto al titolo Mondiale, il terzo consecutivo, di Massimiliano Cremona nella F250, ma anche al titolo conquistato, come Academy e come pilota, da Riccardo Costa che si è laureato Campione Italiano della categoria GT30 al suo esordio nella categoria. Si tratta di un segnale importante perché dimostra la crescita nella scuola, non sono di Costa e di Luigi Baggioli compagno di squadra, ma anche di tutti gli altri ragazzi che si sono ben comportati nelle varie categorie.

Ottimo risultato anche per Davide Scarpa, medaglia d’argento, al Campionato Italiano Osy400. Nella stessa categoria, buone le prestazioni anche per Martina Barbarini che ha dimostrato di essere all’altezza dei migliori e solo un pizzico di sfortuna le ha tolto le prime posizioni. I due piloti, con la loro crescita, sono stati la linea guida anche per gli altri esordienti Caldarola, Covini e Pistello. Davide e Martina il prossimo anno li vedremo probabilmente nella F125.

Da segnalare anche l’ottimo esordio nel Campionato Italiano di Formula Junior di Andrea Marongiu con un ottimo quarto posto e la costante crescita di Filippo Papa, capace di conquistare la quinta posizione nella stessa categoria.

Bene anche i Fratelli Ravasio, Jacopo nella GT30 e Sofia nella Formula Junior hanno ottenuto buoni piazzamenti nonostante una stagione altalenante causa impegni personali.

Nelle prossime settimane verrà pianificato il programma per il 2025 che sarà piuttosto impegnativo e pieno di gare per la Motonautica San Nazzaro.

“Nel 2025 ci saranno dei ragazzi che saliranno di categoria – spiega il dirigente e allenatore Alex Cremona – e questo dimostra la crescita dei giovani su cui stiamo puntando da tempo. Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti con entusiasmo. Spero che ci siano sempre più ingressi nella nostra scuola e di riuscire a trasmettere le mia passione a questi ragazzi. Il ritrovo natalizio è stato molto emozionate e stimolante per me perché, dopo due anni di inattività, mi sono cimentato con loro in una competizione, sui Go Kart. La mia speranza di tornare a correre in acqua con il mio scafo è intatta e sto lavorando per questo”.