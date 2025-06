LA SFIDA PER IL CAMPIONATO E1 ARRIVA IN ITALIA AL GP DEL LAGO MAGGIORE

-Organizzata con il Patrocinio della Regione Lombardia e del Presidente della Regione Attilio Fontana, la gara si terrà a Marina di Verbella, la struttura che ha ospitato il programma di addestramento della E1 Pilot Academy che individua, sviluppa e coltiva le future stelle delle corse E1

-Situato all’interno del Parco Naturale del Ticino, il circuito di gara è al riparo da venti e onde, offrendo condizioni di gara ottimali per i piloti – uomini e donne in egual numero – che potranno ottenere le migliori velocità dai loro E1 RaceBird, in grado di raggiungere i 93 km/h (50 nodi)

-Il Lago Maggiore vanta una ricca storia di innovazione marina: l’italiano Enrico Forlanini vi condusse i primi esperimenti nel 1906, mentre il primo servizio commerciale di aliscafi per passeggeri risale al 1953 sulla rotta Locarno – Stresa

L’accesa battaglia per il campionato E1 riprende sulle acque normalmente calme del Lago Maggiore, quando il primo campionato di motonautica elettrica al mondo fa il suo ritorno in Italia questo fine settimana, il 27-28 giugno.

Mentre il Campionato Mondiale UIM E1 presentato da PIF segna la metà stagione, per la serie e le sue superstar la gara rappresenta una sorta di ritorno a casa. L’E1 torna nel luogo in cui è nato il moderno aliscafo e dove è stato testato per la prima volta l’innovativo E1 RaceBird, progettato dal fondatore e CEO italiano Rodi Basso.

Il GP E1 del Lago Maggiore segue un fine settimana di gare esaltanti a Dubrovnik che ha visto l’Aoki Racing Team, di proprietà del DJ superstar internazionale Steve Aoki, ottenere la seconda vittoria dell’anno e totalizzare un vantaggio di 16 punti nel campionato. Data l’esigua differenza tra l’Aoki Racing Team e il secondo classificato, il Team Rafa, la rivalità tra le due squadre prospetta una battaglia per l’incoronazione dei Campioni dell’Acqua 2025 sul filo del rasoio.

I fan e gli spettatori che desiderano assistere in prima persona alle gare dell’E1 Acceleration Festival possono prenotare i biglietti qui. Avranno anche la possibilità di vedere “Frankie”, la primissima imbarcazione di prova di E1. Per chi preferisce guardare da casa, in Italia sarà possibile sintonizzarsi sulla diretta di DAZN per tutto il fine settimana, dalle qualifiche di venerdì alla gara di sabato, per finire con le finali. E1 è trasmesso in oltre 140 paesi.

Rodi Basso, CEO e co-fondatore di E1, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare a gareggiare in Italia per un’altra emozionante tappa del campionato. Il Lago Maggiore è la casa dei nostri E1 RaceBird, che sono stati testati per la prima volta qui, e sarà una gioia vederli combattere sull’acqua proprio dove sono nati. Con le condizioni che si preannunciano tra le migliori mai viste in una località di gara, è facile prevedere che sarà una delle più combattute di sempre”.

Informazioni sul Campionato mondiale UIM E1 presentato da PIF

E1 è il primo e unico campionato di motonautica elettrica al mondo approvato dall’UIM (Union Internationale Motonautique), l’organismo internazionale che governa le attività di motonautica. Il Campionato mondiale UIM E1 presentato da PIF è stato istituito per creare un nuovo campionato di regate in acque entusiasmanti e competitive, con l’utilizzo di tecnologie elettriche per concentrarsi sulle innovazioni che aiutano a proteggere e ripristinare le nostre acque urbane e le zone costiere.

Il Campionato vede la partecipazione di squadre composte da uomini e donne pilota. In gara sull’acqua in città iconiche di tutto il mondo come Jeddah, Doha, Monaco e Miami, le squadre appartengono ad alcuni dei nomi più conosciuti del pianeta. Tra questi figurano ad esempio LeBron James, Will Smith, Marc Anthony e Steve Aoki dal mondo dello spettacolo, Rafael Nadal, Tom Brady, Virat Kohli e Didier Drogba dal mondo dello sport e Marcelo Claure dal mondo degli affari.

I piloti dell’E1 percorrono circuiti stretti e tecnici al volante dei motoscafi RaceBird a propulsione elettrica. Per le ultime notizie e per ulteriori aggiornamenti, seguiteci su @E1Series su Facebook, X e Instagram. #CampioniDell’acqua