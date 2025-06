Mondiale di Motonautica F2: i nomi dei protagonisti della tappa di Brindisi

E’ entrata nel vivo la settimana “motonautica” di Brindisi che, dal 27 al 29 giugno prossimi, ospiterà il World Championship F2 e l’Italian Championship GT30, organizzati dall’Asd Circolo Nautico Porta d’Oriente in collaborazione con FIM, Federazione Italiana Motonautica, e UIM, Unione National Motonautique. Il teatro di gara, lo specchio acqueo del porto interno, da più di dieci anni incanta piloti e team provenienti da tutta Europa e non solo.

Ad oggi hanno confermato la loro presenza:

Arand Stefan – Estonia

Bjerknes mette – Norvegia

Cemak Tomas – Slovacchia

Dagilis Egidijus – Lituania

Duarte Benavente – Portogallo

Lijcs Nikita – Lettonia

Mansoor al Mansoori – Emirati Arabi Uniti

Morin Nelson – Francia

Osterberg Johan – Svezia

Palfreyman Matt – Gran Bretagna

Roope Virtanen – Finlandia

Giacomo Sacchi – Principato di Monaco

Simen Kampen Høglien – Norvegia

Solvang Andrè – Norvegia

Whittle Sam – Gran Bretagna

Wiberg Mathilda – Svezia

Rashid Al Qemzi- Emirati Arabi Uniti

Jefl Owen- Gran Bretagna

Peter Zac – Slovacchia

Tobias Munthe- Kaas- Norvegia

Tino Letho- Finlandia

Sono questi i team di F2 che arriveranno in città, ai quali si aggiungeranno quelli che parteciperanno al GT30. Tra i protagonisti del Campionato Mondiale anche l’esperto pilota Giacomo Sacchi, proveniente dal Principato di Monaco, che, in virtù di un protocollo sottoscritto lo scorso anno con il Circolo Nautico Porta d’Oriente e confermato quest’anno, rappresenterà la città di Brindisi con l’imbarcazione numero 74. Per gli Emirati Arabi Uniti correranno, invece, Mansoor al Mansoori e Rashid Al Qemzi.

Inoltre, a proposito di conferme, tornerà anche Mathilda Wiberg, l’unica donna in gara che ha già avuto modo di essere protagonista, nelle scorse edizioni, della tappa di Brindisi. L’arrivo di piloti e team -come da tradizione- è previsto a partire da giovedì sera. Tutti troveranno sistemazione in piazzale Lenio Flacco dove sarà allestita l’area paddock che da sempre attira l’attenzione di appassionati, turisti e cittadini i quali avranno possibilità di assistere alle attività che caratterizzano le fasi pre e post gara.

In questa zona, opportunamente delimitata e sorvegliata per ragioni di sicurezza e per consentire ai piloti di vivere in serenità le fasi che precedono la gara, si svolgeranno tutte le attività dei vari team, comprese quelle di messa a punto delle imbarcazioni. A due passi da piazzale Lenio Flacco, la Casa del Turista ospiterà invece i briefing dei piloti durante i quali in genere vengono forniti dettagli sulle caratteristiche del campo di gara ed altre informazioni utili ai team.

Insomma, lo spettacolo- tra rombo dei motori, vita nei paddock, prove libere e cronometrate- sta per iniziare. A partire da venerdì 27 giugno, il Lungomare Regina Margherita sarà un pullulare di attività, di colori, di bandiere e lingue diverse. Uno spettacolo tutto da vivere!