VIESTE PRONTA AD OSPITARE IL CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSURF: SPORT, SPETTACOLO E PASSIONE PER IL MARE IL 28 E 29 GIUGNO 2025

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO E SALUTO DEI PILOTI VENERDì 27 GIUGNO ALLE 18.00 A MARINA PICCOLA.

La città di Vieste si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate: il Campionato Italiano di Motosurf, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 nella splendida cornice di Marina Piccola. Un appuntamento imperdibile che unisce sport, innovazione e passione per il mare, confermando il forte legame tra questa disciplina spettacolare e il territorio pugliese.

Dopo il successo dell’edizione 2021 sul Lago di Varano, il Campionato Italiano di Motosurf torna sul promontorio del Gargano, grazie all’organizzazione di One Eventi e H28, in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Vieste, con il patrocinio di Puglia Promozione.

Il programma dell’evento

Il weekend di sport prenderà il via sabato 28 giugno con il Campionato Interregionale di Moto d’Acqua, che vedrà sfidarsi piloti provenienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe, pronti a regalare emozioni tra onde, velocità e manovre mozzafiato. Domenica 29 giugno sarà la volta della seconda tappa del Campionato Italiano di Motosurf, partito il 31 maggio scorso dal Lago di Gerosa (Comunanza, Ascoli Piceno).

L’arena naturale di Marina Piccola si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per atleti e spettatori, offrendo uno spettacolo unico all’insegna dell’adrenalina e del divertimento.

Presentazione ufficiale – Venerdì 27 giugno

L’evento sarà anticipato dalla presentazione ufficiale, in programma venerdì 27 giugno alle ore 18.00 a Marina Piccola. All’incontro parteciperanno il Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, l’Assessore allo Sport Gaetano Desimio, l’organizzatore e founder di One Eventi Salvatore Di Matteo, il presidente dell’associazione H28 e consigliere della Federazione Italiana Motonautica Cristian Stefania, insieme a una delegazione dei piloti in gara.



La conferenza stampa andrà in onda sui canali social: https://www.facebook.com/comunedivieste

Vieste, Comune Europeo dello Sport 2025

L’arrivo del Campionato Italiano di Motosurf rappresenta uno degli appuntamenti di punta del ricco calendario di eventi sportivi con cui Vieste celebra il titolo di “Comune Europeo dello Sport 2025”, riconoscimento assegnato da ACES Europe. Un importante traguardo che conferma l’impegno della città nella promozione dello sport come strumento di benessere, inclusione e valorizzazione del territorio.