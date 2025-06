Adriatic Cup Brindisi 2025: giorno 2

Nonostante le avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato la giornata, si sono svolte sia in mattinata che nel pomeriggio, le prove libere e cronometrate dei piloti GT30. Quelli di F2, invece, non sono scesi in acqua poiché, trattandosi di catamarani, avrebbero avuto più difficoltà – a causa del vento- a gestire le imbarcazioni in sicurezza. Verso le 18:00 le imbarcazioni di F2 dovrebbero scendere in acqua solo per le libere.

Domani mattina in programma per l’F2 le cronometrate al posto del warm up. E poi Gara1 di GT30. Nel pomeriggio Gara2 di GT30 e il Gran Premio.

Foto/video: S.C.