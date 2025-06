UN WEEKEND ALL’INSEGNA DELL’ADRENALINA E DEL DIVERTIMENTO A VIESTE CON IL CAMPIONATO ITALIANO DI MOTOSURF

Da non perdere il Fly Tandem Show, lo spettacolo che unisce acrobazie sincronizzate e danza romantica su flyboard.

Sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 a Marina Piccola.

La città di Vieste ha dato il via al Campionato Italiano di Motosurf, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno nella suggestiva cornice di Marina Piccola. La presentazione ufficiale dell’evento, tenutasi venerdì 27 giugno alle ore 18.00 a Marina Piccola, ha visto la partecipazione delle istituzioni locali, degli organizzatori, della Federazione Italiana Motonautica e dei protagonisti della manifestazione, confermando l’entusiasmo e l’orgoglio di tutto il territorio nell’ospitare una delle tappe più attese dell’estate sportiva italiana.

Le gare prenderanno il via sabato 28 giugno alle 13.30 con il Campionato Interregionale di Moto d’Acqua, che vedrà sfidarsi piloti provenienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe. Nel pomeriggio il pubblico potrà assistere al Fly Tandem Show, uno spettacolo – con gli atleti Mattia Lancia e Carlotta Infussi – che unisce acrobazie sincronizzate e danza romantica su flyboard, per un’esperienza visiva mozzafiato che chiuderà in bellezza la prima giornata. Domenica 29 giugno sarà la volta del Campionato Italiano di Motosurf, con batterie eliminatorie, semifinali e finali che promettono spettacolo e colpi di scena.

Vieste si conferma così capitale dello sport, pronta ad accogliere atleti, appassionati e curiosi per un evento che celebra la passione per il mare e la motonautica, in un’atmosfera di festa e condivisione.

Il Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti ha sottolineato quanto questo appuntamento rappresenti un motivo di orgoglio per la città, che nel 2025 detiene il titolo di “Comune Europeo dello Sport”: “Accogliere il Campionato Italiano di Motosurf conferma la nostra vocazione all’accoglienza e la capacità del nostro territorio di essere palcoscenico ideale per manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale. Vieste è una città a vocazione sportiva, è una palestra a cielo aperto che si presta a tutte le discipline”.

Il Campionato Italiano di Motosurf è uno dei grandi appuntamenti del calendario di eventi sportivi di Vieste, come ha evidenziato l’Assessore allo Sport Gaetano Desimio che ha detto: “Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita e inclusione, ma produce anche benefici in termini di promozione del territorio. Il Campionato Italiano di Motosurf porta a Vieste atleti di altissimo livello e un pubblico di appassionati e curiosi”.

Ad esprimere soddisfazione sono stati gli organizzatori Salvatore Di Matteo (founder di One Eventi) e Maurizio Pompa (presidente dell’associazione H28), felici di aver portato a Vieste, la regina del turismo pugliese, una tappa del Campionato Italiano di Motosurf. “È una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo, grazie alla collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Vieste, siamo certi che sarà un’edizione indimenticabile. Marina Piccola si trasformerà in un’arena naturale dove spettacolo e adrenalina saranno protagonisti. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione che ha reso possibile questo evento”, ha dichiarato Salvatore Di Matteo.

“La passione per la motonautica ci ha spinto a sostenere con forza il Campionato Italiano di Motosurf. Vieste è la location perfetta: mare cristallino, paesaggi mozzafiato e una comunità pronta ad accogliere atleti e spettatori. Siamo certi che sarà un weekend di sport e divertimento per tutti”, ha sostenuto Maurizio Pompa.

Il consigliere della Federazione Italiana Motonautica Cristian Stefanìa ha portato i saluti del Presidente della FIM, Giorgio Viscione, e ha evidenziato il valore dell’evento: “Siamo estremamente soddisfatti di vedere una manifestazione di tale portata prendere vita in una località così affascinante. Il Campionato Italiano di Motosurf non è solo una competizione di alto livello, ma anche un’opportunità straordinaria per promuovere questa disciplina in forte crescita che permette di vivere emozioni uniche”.

Alla presentazione è intervenuto il giovane atleta Lorenzo Tanda, originario di Monza, che si è recentemente aggiudicato il terzo posto (categoria Stock Rookie) alla tappa del Campionato mondiale di Motosurf andata in scena in Turchia. “La mia passione per il motosurf è nata solo due anni fa guardando video di sport motonautici su youtube e non mi sembra vero di essere salito sul podio mondiale. Spero che la popolarità crescente del motosurf in Italia porti presto a nuove strutture e opportunità di allenamento, così da vedere sempre più atleti italiani protagonisti anche nelle competizioni internazionali”, ha dichiarato il pilota.

Il Campionato Italiano di Motosurf a Vieste è organizzato da One Eventi e H28, in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Vieste, con il patrocinio di Puglia Promozione.

PROGRAMMA CAMPIONATO ITALIANO – Marina Piccola di Vieste

Sabato 28 giugno 2025

13:00-13:30, 1^ sessione prove libere motosurf

13:30-13:45, prove classe pro

13:45-14:00, prove classe amatoriale

14:15-14:30, 2^ sessione prove libere classe pro

⁠14:45-15:00, 2^ sessione prove libere amatoriale

15:15-15:30, 1^ hit classe pro

15:45-16:00, 1^ hit classe amatoriale

16:15-16:30, 3^ sessione prove libere classe pro

16:45-17:00, 3^ sessione prove libere classe amatoriale

17:15-17:30, 4^ sessione prove libere classe pro

17:45 -18:00, 4^ sessione prove libere classe amatoriale

18:15-18:30, 2^ hit classe pro

18:45-19:00, 2^ hit classe amatoriale

19:30-20:00, Spettacolo hydrofly – Fly tandem show

Domenica 29 giugno

1^ sessione prove libere

10:00-10:30 classe pro

10:30-11:00 amatoriale

3^ hit

11:30-12:00 classe pro

12:00-12:30 amatoriale

gara finale

13:00-13:30 classe pro

13:30-14:00 amatoriale

16:00-17:00 premiazioni

Salvatore Di Matteo-OneEventi