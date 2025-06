Il Team Brady vince il GP E1 del Lago Maggiore

Il Team Brady ha conquistato la sua prima vittoria nel Campionato Mondiale UIM E1 presentato da PIF 2025, durante la quarta tappa della stagione che ha portato il primo campionato di motonautica elettrica al mondo sulle acque del Lago Maggiore, in Italia.

I Campioni dell’Acqua in carica, sostenuti dalla leggenda del football americano Tom Brady, sono tornati in grande stile dopo che il pilota ed ex campione del mondo di motonautica Sam Coleman ha portato l’E1 RaceBird al primo posto, mentre la compagna di squadra Emma Kimiläinen ha aperto la strada alla vittoria trionfando nella gara preliminare con un vantaggio di oltre nove secondi. Questa vittoria segna il primo successo stagionale del Team Brady.

Sam Coleman ha commentato: “Era ora! È fantastico. Sono orgoglioso della squadra, felice del risultato. Semplicemente felice, incredibile!”

Il GP E1 del Lago Maggiore è stato ricco di colpi di scena a partire dalla squalifica dell’Aoki Racing Team per una falsa partenza che li ha esclusi dalla finale. Il Team AlUla, supportato da LeBron James, ha interrotto la corsa a causa di problemi tecnici dopo una collisione con il Team Drogba. E nella gara preliminare, anche il Team Drogba ed il Team Brazil sono entrati in contatto a causa del moto ondoso in curva, dando vita a un’intensa battaglia e un finale carico di tensione.

Il Team Rafa del leggendario tennista Rafael Nadal ora guida la classifica del campionato con soli sette punti di vantaggio sull’Aoki Racing Team, dopo essersi piazzato secondo in Italia. La gara del Lago Maggiore ha intensificato la competizione, con tutte e nove le squadre sempre più vicine.

Completano il podio il Team Blue Rising, mentre il team Westbrook Racing, del celebre attore Will Smith, ha chiuso in quarta posizione.

Grande dramma anche nella gara: l’incidente tra Timmy Hansen del Team Brazil e Oban Duncan del Team Drogba al primo giro ha causato l’interruzione della corsa con bandiera rossa.

I commissari di gara hanno poi deciso di non riprendere la competizione, dichiarando vincitore l’Aoki Racing Team, il team del noto DJ e produttore americano Steve Aoki.

Il premio “PIF Pilot of the Race” è stato assegnato alla pilota finlandese del Team Brady, Emma Kimiläinen, che ha resistito a Lucas Ordóñes nella drammatica prima finale, aprendo la strada alla vittoria.

Le squadre sul podio hanno ricevuto i trofei dalle mani di Rodi Basso, fondatore e CEO di E1, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Raffaele Chiulli, Presidente UIM, e dalla conduttrice e attrice italiana Giusy Meloni.

Rodi Basso, fondatore e CEO di E1, ha dichiarato: “È stato meraviglioso portare il campionato in Italia per questa quarta tappa della seconda stagione. I fan dell’E1 qui al lago e in tutto il mondo hanno assistito a una giornata di gara emozionante.”

“Con l’avvicinarsi della competizione al gran finale di Miami, queste incredibili squadre continuano a spingere gli E1 RaceBird al limite in cerca della vittoria. Congratulazioni al Team Brady, nostri Campioni dell’Acqua in carica, e ai partner e fan per un altro weekend elettrizzante. La battaglia per il campionato continua tra due settimane a Monaco!”

Organizzata con il Patrocinio della Regione Lombardia e del Presidente Attilio Fontana, la gara si è svolta a Marina di Verbella, la struttura d’eccellenza che ospita l’E1 Pilot Academy, dedicata alla formazione delle future stelle della motonautica.

Situato nel Parco Naturale del Ticino, il circuito è protetto da vento e onde, offrendo condizioni ottimali ai piloti – uomini e donne in egual numero – per spingere gli E1 RaceBird fino a 93 km/h (50 nodi). Circa 140 barche hanno assistito alle gare da vicino.

Il Campionato Mondiale UIM E1 presentato da PIF 2025 si preannuncia sempre più combattuto, con tutte e nove le squadre impegnate a perfezionare la guida degli E1 RaceBird, i rivoluzionari motoscafi elettrici della serie.

Dopo la tappa sul Lago Maggiore, il campionato si sposterà a Monaco, iconica capitale delle corse, per la quinta gara della stagione 2025.

Successivamente, la serie farà tappa in Africa, con la vivace costa di Lagos che ospiterà la penultima gara, prima del gran finale a Miami, dove una squadra sarà incoronata “Campioni dell’Acqua” 2025.