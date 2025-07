A BRINDISI OTTIMO SECONDO POSTO PER JACOPO RAVASIO NELLA PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI MOTONAUTICA GT 30

Si è tenuta lo scorso fine settimana a Brindisi la prima prova del Campionato Italiano GT 30. Dalla gara sono arrivati buoni risultati per i giovani della Motonautica San Nazzaro – C&B Racing Team ASD Jacopo Ravasio, Andrea Marongiu, Luigi Baggioli e Andrea Cavallani, guidati dal loro coach Alex Cremona.

Jacopo Ravasio, ha mantenuto le aspettative, ottenendo un ottimo secondo posto grazie anche a due spettacolari sorpassi effettuati in gara su Riccardo Costa. Il primo posto è andato a Mattia Andreani che in Puglia ha dimostrato il suo valore, ora l’obiettivo di Ravasio è accorciare le distanze dall’attuale numero uno della categoria.

Andrea Marongiu ha conquistato invece il sesto posto. E’ un ottimo risultato per il giovane pilota piacentino, all’esordio in questa categoria e alle prese con un percorso che non lo ha agevolato per il moto ondoso causato del vento.

Sfortunata la prova di Luigi Baggioli perché stava andando forte in entrambe le gare, ma è stato coinvolto in un piccolo incidente nella prima prova penalizzandolo nella classifica finale che lo ha visto piazzarsi al nono posto.

Andrea Cavallani ha invece chiuso al settimo posto dopo aver avuto qualche problema durante la gara. Buona la sua prestazione, il talento non manca, ma deve ancora lavorare un po’ sulla messa a punto dell’imbarcazione.

Soddisfatto il coach Alex Cremona: “I ragazzi si stanno impegnando e questo fa ben sperare per il futuro del nostro progetto. A breve saranno proposte delle giornate gratuite promozionali per avvicinare i giovani a questo bellissimo sport. Per le iscrizioni rimandiamo alle nostre pagine social”.