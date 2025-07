Campionato Italiano di GT30 a Brindisi: Buoni risultati per il Rainbow Team con nuovi e vecchi volti

É ufficialmente iniziata la stagione 2025 del Rainbow Team, con la prima tappa del Campionato Italiano di GT30, disputata a Brindisi sabato 28 e domenica 29 giugno in condizioni particolarmente impegnative. Un inizio incoraggiante per i giovani driver della scuderia di Casale Monferrato, che ha presentato ai nastri di partenza un mix di volti vecchi e nuovi pronti a raccogliere la sfida.

Il weekend di gara è stato condizionato dal forte vento, che ha costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato, già di per sé tecnico e impegnativo. Nonostante le difficoltà, tutti e tre i piloti del Rainbow Team hanno portato a termine entrambe le manche, dimostrando solidità e determinazione.

Tra i protagonisti del fine settimana Riccardo Costa, 18 anni di Milano, nuovo acquisto del team ma già Campione Italiano GT30 in carica, che ha chiuso entrambe le prove sul terzo gradino del podio. Esordio convincente anche per Lorenzo De Biasi, 22 anni di Casale Monferrato, al debutto assoluto in motonautica dopo un passato nell’enduro motociclistico: per lui un quinto e un quarto posto che testimoniano un rapido adattamento. Stefano Genova, 18 anni di Napoli, pilota confermato dopo la scorsa stagione, ha concluso entrambe le gare al settimo posto, accumulando punti importanti per la classifica e continuando il suo percorso di crescita.

Ad accompagnare e sostenere i giovani del team c’era anche Oleg Bocca, due volte campione tricolore della massima categoria giovanile, quest’anno impegnato nella Formula 4, presente a Brindisi nel ruolo di istruttore e mentore, pronto a fornire consigli tecnici e a fare “da spola” tra box e pontile per assistere i compagni di squadra. Gli impegni internazionali del Rainbow Team proseguiranno già il prossimo fine settimana: sabato 5 e domenica 6 luglio proprio il monferrino Bocca sarà infatti in gara ad Aluksne, in Lettonia, per la tappa del Campionato Europeo di Formula 4.

Fabrizio Bocca ed Elisa Manzetta Bocca, team principal e team manager del Rainbow Team, commenta così la trasferta di Brindisi:

“Iniziare la stagione in condizioni difficili e uscirne con tre piloti sempre a punti è un segnale positivo. Abbiamo inserito volti nuovi che hanno subito mostrato determinazione e talento. Riccardo ha confermato il suo livello salendo due volte sul podio, mentre Lorenzo, alla sua primissima gara in acqua, ha dimostrato di saper gestire la pressione e il mare mosso con grande maturità. Stefano sta continuando il suo percorso di crescita. Siamo davvero soddisfatti di questo avvio”.

Il Rainbow Team tornerà ora a lavorare in vista delle prossime tappe del Campionato Italiano GT30, con l’obiettivo di continuare a far crescere i propri piloti e confermare la tradizione di eccellenza che da Casale Monferrato si fa valere in tutta Italia e oltre.