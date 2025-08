Per il ventennale della Motonautica San Nazzaro, la C&B Racing Team organizza un grande evento: il Campionato Mondiale di Motonautica Radiocomandata

La realtà piacentina, di San Nazzaro, C&B Racing Team organizza a Castelletto di Branduzzo (PV) il Campionato Mondiale di Motonautica Radiocomandata a motore a scoppio. L’evento ufficiale inserito nel calendario della Federazione Italiana Motonautica (FIM) e dell’IMBRA (International Model Boat Racing Association) è in programma dal 3 al 9 agosto ed è realizzato anche grazie al Ministro per lo Sport Andrea Abodi, attraverso il contributo del Dipartimento per lo Sport.

250 iscritti alla competizione

E’ un Campionato Mondiale dai grandi numeri, ben 17 nazioni rappresentate, con oltre 250 imbarcazioni iscritte. Un appuntamento di livello internazionale, con 24 piloti italiani in gara, in cui gli atleti si sfideranno per i titoli iridati nelle varie categorie R.C. motori a scoppio, in una competizione che unisce tecnologia, velocità e precisione ai massimi livelli.

Della C&B Racing Team di San Nazzaro (Pc) – spiega il manager della squadra Alex Cremona – sarà tra i protagonisti Maurizio Ponzio. Si tratta di un pilota piemontese con molto talento in questa disciplina.

Quest’anno ricorre il il ventennale dell’Associazione Motonautica San Nazzaro – commenta la Presidentessa Iris Pagani – quindi quale migliore per festeggiare questo compleanno se non organizzando un evento di portata mondiale. E’ un riconoscimento di stima della Federazione Italiana Motonautica per il lavoro che abbiamo volto in tutti questi anni, quindi ringraziamo della fiducia che ci hanno accordato, sperando di svolgere il compito al meglio.