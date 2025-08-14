Massimiliano Cremona in Polonia per il Campionato Europeo di Motonautica F/250: “Sarà una gara combattuta, siamo pronti a dare il massimo”

Sabato 16 e domenica 17 agosto 2025 Massimiliano Cremona sarà impegnato in Polonia, a Rogozno, nella prova unica del Campionato Europeo F/250. Per il campione piacentino dell’Associazione Motonautica San Nazzaro, si tratterà dell’esordio stagionale, visto che le prime due gare del Mondiale sono state annullate a causa del maltempo.

“Ci aspetta una gara molto difficile e agguerrita – commenta Massimiliano – tutti abbiamo voglia di iniziare, quindi sarà una bella lotta per il titolo 2025. Inoltre c’è molta curiosità, perché in questa edizione si aggiungono altri due piloti provenienti dalla classe 125, che hanno già dimostrato le loro grandi capacità e saranno veloci anche nella 250. Anche se si tratta della loro prima esperienza sono piloti che non vanno sottovalutati”.

La prova unica del Campionato Europeo F/250 in Polonia prevede 4 manche, si parte sabato pomeriggio alle ore 15.

Per affrontare questa gara che mi aspetto molto combattuta – conclude il campione piacentino – noi abbiamo lavorato bene e siamo pronti a dare il massimo, come facciamo sempre. Poi sarà la bandiera a scacchi di domenica sera a stabilire chi sarà stato il più bravo.