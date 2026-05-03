Campionato Italiano Moto d’Acqua – Gran Premio di Puglia. Dall’8 al 10 maggio, la seconda tappa della competizione nazionale

Sarà presentata il prossimo 4 maggio 2026, alle ore 11.30, presso la Sala Conferenze Stampa di Palazzo Adorno (Lecce) la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua – Gran Premio di Puglia, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Hardwave sotto l’egida della FIM – Federazione Italiana Motonautica, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Otranto, che si disputerà dall’8 al 10 maggio prossimi ad Otranto.

A presentare l’evento saranno Milena Maggio, delegata regionale della Federazione Italiana Motonautica Puglia, Giuseppe Risolo, Presidente della ASD HARDWAVE, Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce e Francesco Bruni, sindaco del Comune di Otranto.

Ancora una volta, e per il quinto anno consecutivo, il Salento torna ad essere protagonista e vetrina di un’importante manifestazione sportiva che vedrà gareggiare nelle acque del Porto di Otranto i migliori piloti nazionali nelle diverse categorie: Ski, Runabout, Free Style, Endurance e Giovanile.

Cinque categorie nelle quali si misureranno i piloti iscritti al Campionato Italiano di Moto d’Acqua e che si esibiranno con evoluzioni a pelo d’acqua nelle differenti manches previste nelle tre giornate. La giornata di venerdì 8 maggio sarà dedicata alle prove libere, e momenti di avvicinamento allo sport della motonautica per quanti vorranno provare a salire a bordo delle moto e fare qualche giro prova nelle acque della baia di Otranto, mentre sabato 9 e domenica 10 maggio si svolgeranno le competizioni ufficiali per la corsa al conseguimento del titolo nazionale.