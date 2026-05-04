Dall’8 al 10 maggio Otranto diventa la vetrina della seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua – Gran Premio di Puglia

Il Salento torna protagonista per la seconda tappa della competizione nazionale

Presentata questa mattina, presso la Sala Conferenze Stampa di Palazzo Adorno, a Lecce, la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua – Gran Premio di Puglia, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Hardwave sotto l’egida della FIM – Federazione Italiana Motonautica, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Otranto, che si disputerà dall’8 al 10 maggio prossimi ad Otranto.

Nel palazzo della Provincia di Lecce presenti la delegata regionale della Federazione Italiana Motonautica Puglia, Milena Maggio, Presidente della ASD HARDWAVE, Giuseppe Risolo, il Capo di Gabinetto della Provincia di Lecce, Roberto Merenda, e il sindaco del Comune di Otranto, Francesco Bruni.

Ancora una volta, e per il quinto anno consecutivo, il Salento torna ad essere protagonista e la città di Otranto vetrina di un’importante manifestazione sportiva che vedrà gareggiare nelle acque nella baia del Porto di Otranto 100 piloti nazionali. <>.

Sono cinque le diverse categorie: Ski, Runabout, Free Style, Endurance e Giovanile, nelle quali si misureranno i piloti iscritti al Campionato Italiano di Moto d’Acqua, 50 per cento dei quali sono donne e che si esibiranno con evoluzioni a pelo d’acqua nelle differenti manches previste nelle tre giornate. La giornata di venerdì 8 maggio sarà dedicata alle prove libere, e momenti di avvicinamento allo sport della motonautica per quanti vorranno provare a salire a bordo delle moto e fare qualche giro prova nelle acque della baia di Otranto, mentre sabato 9 e domenica 10 maggio si svolgeranno le competizioni ufficiali per la corsa al conseguimento del titolo nazionale.

<<Per noi come Federazione è un grande onore riportare la tappa del Campionato Italiano di Moto d’Acqua nel bellissimo scenario di Otranto – ha affermato la delegata regionale FIM Milena Maggio – che tecnicamente è un campo di gara perfetto, protetto dai venti. Il contesto quest’anno è molto particolare perché la Puglia è a tutti gli effetti Regione Europea dello Sport, ed essendo una competizione di respiro nazionale ora i riflettori sono puntati su tutti gli eventi sportivi che si svolgono nella nostra regione.

E questo sarà l’occasione per puntare, ancora una volta, non solo sulle discipline classiche ma soprattutto su quelle che vedranno i giovani protagonisti, insieme alle donne, il cui livello anno dopo anno è sempre più alto>>. Tra i piloti provenienti da tutta Italia, che giungeranno già da mercoledì nel Salento, figurano il vice campione nazionale 2024, il salentino Giuseppe Risolo, e il giovanissimo Francesco Delle Grottaglie, quindicenne pugliese, laureato Campione Italiano 2025 lo scorso anno nella categoria Spark Giovanile e che quest’anno gareggerà nella categoria superiore.

Ribalta nazionale per la città di Otranto che diventa per un fine settimana regina della motonautica ed ospiterà un centinaio di piloti con altrettanti team al seguito. <>.

Si parte venerdì con le prove libere e i momenti dedicati a quanti vogliono avvicinarsi a questo meraviglioso sport, primi fra tutti i giovani e giovanissimi. Ma sono tantissime anche le donne che dal punto di vista numerico crescono di anno in anno. <>.