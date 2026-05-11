Grande successo ad Otranto per la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua e per la quinta edizione del Gran Premio di Puglia

Nel Salento oltre 100 piloti

Grande partecipazione e successo di pubblico per la seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua e la quinta edizione del Gran Premio di Puglia, organizzata, dall’8 al 10 maggio 2026 dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Hardwave sotto l’egida della FIM – Federazione Italiana Motonautica, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Otranto, e che ha visto impegnati nel Salento 102 piloti, tra loro tanti campioni, che si sono dati battaglia nelle acque del litorale adriatico per un posto sul podio delle cinque discipline: Ski, Runabout, Free Style, Endurance e Giovanile.

Emozione e adrenalina pura per i piloti che si sono esibiti sabato e domenica con evoluzioni a pelo d’acqua nelle differenti manches. Entusiasmo tangibile anche per centinaia di spettatori, tantissimi turisti stranieri, che dal lungomare di Otranto hanno ammirato le performance degli atleti e delle atlete in gara, mentre con il fiato sospeso hanno atteso, ad ogni gara, lo sventolio della bandiera a scacchi prima di applaudire i campioni saliti sul podio.

La baia del porto di Otranto è stato lo scenario perfetto per una manifestazione di grande rilievo nazionale che ha reso tutto il Salento, e i suoi piloti, protagonisti indiscussi di un evento che ha affascinato partecipanti, sportivi e curiosi.

“Abbiamo ricevuto grandi complimenti da tutti in questi giorni – hanno dichiarato Milena Maggio e Giuseppe Risolo, delegata regionale Federazione Italiana Motonautica e presidente dell’ASD Hardwave – sia dalla Federazione nazionale, sia dai piloti che non solo si sono divertiti durante le gare grazie ad un circuito ben definito che ha dato a tutti la possibilità di esprimersi nelle varie discipline e di dimostrare tutta la loro bravura, ma hanno ammirato ed apprezzato nei giorni precedenti la gara le bellezze di Otranto e del territorio salentino che ancora una volta si è dimostrato ospitale e all’altezza di competizioni sportive di livello nazionale ed internazionale”.

Sono stati 102 i piloti in gara, tra loro anche tantissime donne, che nelle giornate di sabato 9 e domenica 10, dalla mattina e fino al pomeriggio hanno gareggiato nelle discipline Ski, Runabout, Free Style, Endurance e Giovanile. Fatica ma anche tantissimo entusiasmo da parte di tutti i partecipanti e dei vincitori delle varie manches premiati dal vicepresidente della Regione Puglia e Assessore allo Sport Cristian Casili, dal presidente del Coni Puglia Angelo Giliberti e dal sindaco di Otranto Francesco Bruni.

Nella categoria Runabout a festeggiare la vittoria è stato Manuel Reggiani nella classe F1, mentre nella F2 è Stefano Castronovo a imporsi come vincitore di tappa. Vittoria anche per Arianna Urlo nella Runabout F4, mentre è Nicole Cadei la vincitrice di tappa della classe F4 Femminile. Nella Runabout F4 Novice ha trionfato Daniele Ascione.

Nella categoria Ski F1 a festeggiare la vittoria conquistata nelle acque idruntine è stato Andreas Reiter, mentre nella F2 il primo posto è appannaggio di Alessio Ascione (seconda vittoria in questa tappa dopo quella nella Spark Giovanile 15-18). Vittoria anche per Lino Brusadin nella Ski F4, mentre Gianfranco Oliveri ha conquistato il primato nella Ski F1 Veteran. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Superjet è stato invece Andrea Bergamo.

Roberto Mariani è stato protagonista con un primo posto nella categoria Freestyle. Nelle categorie Endurance la F1 Endurance Runabout sul gradino più alto del podio è salito Davide Di Maio, vittoria per Giuseppe Parrilla e Sandro Forte rispettivamente nella F2 Endurance Runabout e nella F3 Endurance Runabout. Il primo posto nella F1 Endurance Veteran se lo è aggiudicato Ezio Lucchese.

“Abbiamo vissuto un fine settimana intenso, fatto di sport, partecipazione ed entusiasmo, dove piloti, team, istituzioni e pubblico hanno saputo creare una bellissima energia comune” – ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica – “È da momenti come questi che nasce il futuro della Motonautica: un futuro in cui la Federazione continuerà a puntare sui giovani, sull’innovazione e su eventi capaci di valorizzare lo sport e i territori che ci accolgono. È doveroso ringraziare Giuseppe Risolo e l’A.S.D. Hardwave per l’impeccabile organizzazione, fondamentale per la realizzazione dell’evento”.

Nelle categorie Giovanili Francesco Mariani e Massimo Pietro Cannizzo sono i vincitori rispettivamente della Ski Giovanile 12-14 e della Ski Giovanile 15-18. Nella Spark Giovanile 12-14 e nella Spark Giovanile 15-18 ancora un primo posto per Paolo Tartarini e Alessio Ascione.