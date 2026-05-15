Mondiale di Motonautica, dalla Repubblica Ceca torna la sfida in famiglia nella F250 tra i fratelli Massimiliano e Alessandro Cremona al rientro dopo anni di stop

Il Mondiale di Motonautica F250 riparte il 16 e 17 maggio 2026 da Jedovnice in Repubblica Ceca, con un invitante menù grazie alla rinnovata sfida in famiglia tra Massimiliano e Alessandro Cremona dell’Associazione Motonautica San Nazzaro. Max è alla caccia del record, con il quinto Mondiale consecutivo, mentre Alex torna a gareggiare, sotto bandiera americana, dopo anni di stop per un problema cardiaco.

Sicuramente ci sarà un po’ di pressione – spiega il quattro volte Campione del Mondo – perché il detentore del titolo alla prima gara ha tutti gli occhi puntati addosso, soprattutto dopo una striscia vincente. Non sarà facile, ma noi come sempre cercheremo di fare il possibile come abbiamo fatto in questi anni, cercando di dare sempre il meglio senza strafare. Gli avversari sono bravi e sono sempre più vicini, quindi sarà battaglia in acqua. Sono molto felice per il rientro di mio fratello, con lui la lista di avversari veloci si allunga sempre di più.

Le sensazioni al rientro sono contrastanti – commenta Alessandro Cremona – in primis sicuramente c’è una forte emozione e sto aspettando con molta attesa il momento in cui si accenderà il motore nuovamente sul pontile insieme a quello degli altri miei colleghi avversari e a quello di mio fratello. Sono iniziati quei piccoli crampetti allo stomaco che ti danno un po’ di adrenalina sentendo la competizione. C’è tanta emozione, ma anche un po’ il timore di capire quali sono le mie prestazioni in gara dopo più di tre anni di stop. Il mio obiettivo al rientro è comunque quello di dare il massimo come facevo in passato.

Sempre per la Motonautica San Nazzaro nella F125 ci sarà l’esordio al Mondiale, direttamente dall’Academy, di Davide Scarpa. L’anno scorso nella manifestazione dell’Europeo a San Nazzaro è stato sfortunato – sottolinea Alessandro Cremona nelle vesti di istruttore – ma lui con il suo staff ha lavorato molto quest’inverno per essere competitivo e a giocarsela con gli altri. Siamo fiduciosi, anche se sappiamo che il suo percorso sarà in salita per la poca esperienza nella categoria, ma Davide potrà dare sicuramente un’impronta nel suo cammino grazie alle capacità che ha dimostrato in questi anni nelle categorie minori.