Motonautica F250, i fratelli Cremona impegnati in Polonia nella seconda tappa del Mondiale

Dopo la vittoria nella prima tappa del Mondiale della F250 Massimiliano Cremona cercherà di ripetersi anche a Znin nell’Hydro GP World Powerboat Championship il 30 e 31 maggio. Si prevede una gara spettacolare perché il campione piacentino sarà sfidato dal fratello Alessandro che giorno dopo giorno sta ritrovando il ritmo delle grandi competizioni dopo gli anni di stop per un problema di salute. Tra i favoriti al podio restano bulgaro Nikola Todorov e lo statunitense Pete Nydahl.

Dopo l’esordio in Repubblica Ceca si riparte da zero – spiega Alessandro Cremona – quindi saremo tutti pronti a dare battaglia. In queste settimane io e mio fratello, che resta il pilota da battere, abbiamo lavorato per sistemare i motori dopo le indicazioni della prima tappa. Io nel primo test ho avuto qualche problema di messa a punto, ma spero di risolvere e di essere pronto per le prove libere. Il mio obiettivo è dare battaglia ai piloti più competitivi e di entrare nel podio.

Per la Motonautica San Nazzaro in Polonia correrà nella 125 anche Davide Scarpa, pronto a migliorare la prestazione tra luci e ombre dell’esordio in Repubblica Ceca. Tra i protagonisti di questa categoria si daranno battaglia Gabriele Rossi, al momento in testa nella classifica del Campionato, Luca Finotti e Andrea Ongari.

Oltre la mia gara – chiude Alessandro Cremona – seguirò Davide e in contemporanea saremo collegati con Cagliari dove faranno l’esordio i nostri ragazzi Jacopo Ravasio e Andrea Marongiu nella GT30, prima prova del campionato italiano. Ci aspettiamo da entrambi un’ottima prestazione e speriamo veramente che possano dare il meglio per portare a Piacenza il risultato migliore. Sicuramente Jacopo avrà dalla sua una lunga esperienza e speriamo che possa metterla a disposizione anche a supporto ad Andrea Marongiu al suo secondo anno nella GT30. Siamo fiduciosi, crediamo che entrambi possano dare comunque il meglio nella tappa sarda.

Dopo la competizione di Znin, i Mondiali si sposteranno in Italia a Boretto Po (RE) dal 12 al 14 giugno, per tornare poi in Polonia a Chodziez dal 26 al 28 giugno, con la chiusura delle classi F250 e F125.