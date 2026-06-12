Motonautica F250, duello per il primato per i fratelli Cremona nella terza tappa del Mondiale

Alex: “Massimiliano è il favorito ma cercherò di dargli filo da torcere”

Dopo la vittoria nella seconda tappa del Mondiale della F250 Massimiliano Cremona si appresta a vivere la sfida in famiglia con Alessandro nel 64esima edizione del GP Boretto Po di Motonautica in programma il 13 e 14 giugno 2026.

Con il bulgaro Nikola Todorov fuori dai giochi, a causa dell’incidente avvenuto nella precedente tappa, i pretendenti al titolo in pratica rimangono i fratelli Cremona della Motonautica san Nazzaro distanziati di 10 punti. Massimiliano resta il favori ma Alessandro sta dimostrando importanti segnali di crescita.

Sicuramente la classifica dice che per Massimiliano il traguardo è ormai molto vicino – commenta Alex -. ma nello sport può sempre succedere di tutto. Proprio per questo motivo cercherò di avvicinarmi il più possibile dandogli battaglia fino alla fine. Detto questo, essere tornato competitivo e ritrovarmi lì vicino ai migliori in così poco tempo dal mio rientro dopo il lungo stop, mi rende molto felice e mi dà fiducia per il prosieguo della stagione. La gara di Boretto non mi dispiace, è un tracciato molto tecnico e impegnativo e mi piace particolarmente. Vedremo cosa riusciremo a fare.

Per la Motonautica San Nazzaro in Polonia correrà nella 125 anche Davide Scarpa, dopo l’ottimo risultato ottenuto in Polonia.

L’esordio in salita nella prima tappa del Mondiale- chiude Alessandro Cremona – ormai è dimenticato, infatti Davide si è riscattato nella seconda tappa con una grande prestazione, quindi speriamo possa migliorare ancora avvicinandosi ai piloti più competitivi come Gabriele Rossi, Andrea Ongari e Luca Finotti.

Dopo Boretto Po (RE) il Mondiale di Motonautica tornerà in Polonia a Chodziez dal 26 al 28 giugno, con la chiusura delle classi F250 e F125.