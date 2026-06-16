A Brindisi torna il World Championship F2 e l’Italian Championship GT30

Lungomare Regina Margherita – Brindisi
26 – 28 Giugno 2026
“L’evento sportivo di maggior richiamo dell’Adriatico”
Per il tredicesimo anno consecutivo il Circolo Nautico Porta D’Oriente, in collaborazione con la FIM, Capitaneria di Porto, l’Autorità Portuale e Amministrazione Comunale organizzano a Brindisi “Adriatic Cup 2026”, l’evento sportivo di maggior richiamo dell’Adriatico.
La manifestazione si terrà tra il 26 ed il 28 giugno sul Lungomare Regina Margherita, nello specchio d’acqua del porto interno che, in termini di sicurezza e spettacolo, è fra i migliori campi di gara a livello mondiale.